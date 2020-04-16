大立百貨推出「購物得來速」服務。（大立百貨提供／柯宗緯高雄傳真）

Global Mall新左營車站推療癒系車站造型佈置，也提醒民眾搭車謹守1公尺距離。（環球百貨提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄大遠百除「順時中」外，也與美濃區公所合作公益活動。（柯宗緯攝）

夢時代即日起，啟動民眾入館體溫測量服務，體溫符合正常值的顧客皆可入館，讓民眾在防疫時期可以逛得放心、買得開心。（夢時代提供／柯宗緯高雄傳真）

百貨母親節檔期大戰開打，但今年遇上新冠肺炎疫情，高雄各家業者強化防疫措施，不約而同推出美食得來速、全館商品約定預定取貨再結帳服務，免下車即可購物，避免人群接觸，希望催出消費者消費意願，並祭出超殺優惠促銷。

漢神巨蛋4月16日至5月10日展開母親節活動，首4日祭出最佳優惠刷玉山漢神巨蛋聯名卡全館滿6,000送300元電子商品券，媽媽最愛的化妝品推出多款獨家與超值明星特惠組，消費滿3,000送300元電子商品券。

防疫措施方面，漢神巨蛋除2月起入口處裝置紅外線體溫感測器與酒精消毒噴霧，確保每位入館顧客的健康狀況，阻隔病菌進入。如今在電梯口、贈品區排隊動線地面規劃1.5米社交距離，主題餐廳及美食街則採取交叉帶位並貼上間隔入席標語；同時推動免下車服務，不只美食能得來速，全館商品也可以，撥打櫃上預定，約定取貨時間地點再結帳，方便又可避免人群接觸。

高雄大遠百「順時中」配合政府防疫政策，打造「三心」購物賣場，第一線人員配戴口罩，出入口緊縮，全面增設手部消毒器(含電梯口、美食街)、增加賣場空間消毒頻率，主要出入口玻璃門開放維持通風換氣降低顧客接觸門把的機率。高雄大遠百也推出遠百速利便，特別分為「購物速利便」及「美味速利便」，民眾除可透過遠百官網、臉書連結點選商品並約定取貨時間即可享有不下車就可取貨的優質服務。

高雄大遠百母親節檔期推出4月16日正式開打，推出滿仟送佰、HAPPY GO卡友來店送好禮及信用卡滿額送好禮等超值活動回饋民眾。百貨服飾當日消費累計滿5000元送500元抵用券；另推超級驚喜「汽車大抽獎」，凡持HAPPY GO卡於全館當日單筆消費滿2000元且累點成功，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中HYUNDAI ELANTRA 1.6L汽車1部。

夢時代暨統一時代百貨高雄店「母親節」檔期自4月23日開跑，全館指定消費滿3千送3百元，4月25日至26日及5月份限定6天，刷華南夢時代聯名卡滿6千元再贈1百元，4月26日前另享刷卡金2％回饋，再搭配銀行滿額禮，現金總回饋率最高達15％。

為了分流母親節的聚餐人潮，夢時代另祭出早鳥限量滿額禮，於限定期間在指定餐廳單筆消費滿3,500元送不二緻果「真芋頭蛋糕捲」。5月7日至10日，完成夢時代母親節企劃指定任務，招待媽媽及一名同行者免費搭乘摩天輪。

大立百貨的母親節檔期15日至5月10日開跑，推出全館刷大統集團聯名卡當日累計消費滿5000元送500元商品券；化妝品、內睡衣、SPA當日累計滿3000元送300元商品券，此外還有許多滿額加碼禮，如民生用品來店禮、聯名卡友禮及美味集點贈等等，讓顧客不只享有專櫃優惠還可享有百貨活動。

大立百貨除加強館內日夜間消毒及入館量體溫等基本防疫措施外，還「再進化」推出以下防疫政策，如「樓管直播帶逛」每天由最了解時下流行元素及品牌特性的人氣樓管來推薦CP值最高必買商品，顧客可透過「購物得來速」的方式，於直播下方留言或透過DM選購喜愛之優惠組，撥打專櫃專線下訂單及確認領取時間，專櫃小姐會直接備好商品並在百貨門口等候，讓消費者免入館就可以快速取貨。

今年母親節檔期，Global Mall新左營車站更主推療癒系佈置，與總下載數超過2億的日本知名LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」，4月16日至19日，iMall會員單日單筆消費滿1,000元，可獲「YOSISTAMP陶瓷密扣碗」。並陸續推出八點8折優惠、與外送平台Uber Eats攜手合作、「得易速」免下車外帶服務，更全力推動防疫措施，打造安心商場，全館消毒。

(中時 )