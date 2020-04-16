全球最大跨距單塔斜張橋—淡江大橋主塔16日奠基，打下第1支鋼管椿。中興顧問工程董事長陳伸賢表示，淡江大橋的設計，納入雲門舞集美妙舞姿意象，與淡水聞名的夕陽景觀協調融合。台灣區營造公會理事長江啟靖進一步指出，淡江大橋為首位獲得普立茲克建築獎女性建築師扎哈．哈迪德遺作，為台灣首件、也是唯一件扎哈．哈迪德作品，未來可望與台北101般，成為揚名國際的新地標。

淡江大橋為第一座由主辦機關以國際競圖方式評選而出的重大特殊橋梁。與扎哈．哈迪德共同合作設計、還負責監造的中興顧問工程董事長陳伸賢表示，中興工程負責的第三標淡江大橋工程，全長逾2公里35公尺，除八里端與淡水端的引橋與交流道工程，還包含全案難度最高的中間主橋段。

陳伸賢說，淡江大橋納入雲門舞集美妙的舞姿意象，利用吊鎖、燈光波浪式的造型展現其意境，橋塔塔高約211公尺，上端設有觀景台，美麗的景觀將與淡水知名夕照協調融合。

施工難度雖高，但據了解，去年接掌中興工程董座大位的陳伸賢十分重視這項地標工程，力求施工規範嚴格落實，要求工程如期如質完工。

值得注意的是，在工程技術上，淡江大橋也締造了新的里程碑，耐用年限高達120年，江啟靖指出，因適用最新規定，其應用的工程材料等級會超越當前台灣所有公共工程，為目前耐用年限最高橋樑。

(中時 )