嘉義市長黃敏惠（中）宣布在世新電視台播放教學節目。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）與世新電視台董事長王國徽啟動教學頻道開播。（廖素慧攝）

嘉義市政府防疫超前部署，為讓學生若停課在家期間不停止學習，16日與世新電視台簽署合作備忘錄，讓學生可依照節目單看電視上課，還更可挑選有興趣的課程主題學習，教育處表示，目前有28校已製好教學節目，先試播7校的節目。。

市長黃敏惠表示，市府保障學生的學習權，若因疫情而停課的補課學習方案，第一階段是以實體補課為主、網路補課為輔，萬一大規模停課，則將透過世新第90教育頻道，讓孩子在家中看電視就能學習，感謝世新電視台團隊提供頻道免費播放國中小學校製作課程。

世新有線電視董事長王國徽表示，配合市府的超前部署，將嘉義市老師的教學、各校的特色課程與創新教學，製作成節目播送，讓教育不因為疫情而中斷，世新樂於善盡社會責任。

教育處長林立生說，初步先行試辦的學科領域有藝術、綜合活動、健康與體育及校訂多元活潑的特色課程為主，後續視疫情將做滾動式調整，這次的示範教學影片，可以凸顯各校的課程特色，可說是另類的「電視課程博覽會」。

(中時 )