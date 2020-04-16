想到古巴，大多數人會想到這個被印在衣服上次數最多的人—切格瓦拉！其實古巴和我們想得不一樣，這個蘊藏多元水果、豐富海產的國家也有特色美味料理！位在台北東區的ABV加勒比海餐酒館在推出新菜色，有肉質Q軟與淡淡果香的「古巴烤乳豬」，還有加勒比海椰汁香料燉魚、貝里斯巧克力燉牛肉、辣味番茄燉蝦等！酸甜鹹辣的熱情反映在料理上、啜飲蘭姆酒遙想海盜生活。在此時不能出國的現在，不妨來這哈瓦那巡遊，來趟美味的中南美洲舌尖料理。

今年年初，ABV創辦人Camilo帶前往古巴的尋味之旅。（ABV提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球，也打亂國人生活作息！在目前無法出國的現在，其實在台北東區也能嚐到道地結合創意的加勒比海料理。精釀啤酒餐飲ABV創辦人Camilo今年年初帶著主廚團隊一行人，前往古巴進行17天的尋味之旅。

據Camilo所述，古巴治安相當好，人民也很親切！他造訪古巴前領導人卡斯楚故居、騎著馬穿越山地和岩洞。一路上品嚐超過10餘款的蘭姆酒，以及為了品嘗到烤雞以及烤豬料理，至少排隊等待將近2個小時，以及住在民宿的時，品嚐民宿主人親自料理的道地家鄉菜，原來當年叱吒風雲的海盜是吃這些美味料理。

Camilo也將這些旅途的經驗，化成這次2020年的新菜，將感動融入菜餚，將美味帶回台灣，來看看有什麼新發現！「古巴式烤乳豬」運用新鮮的果汁與10餘種辛香料，醃漬24小時，軟化肉質與淡淡果香，還能去除豬肉的腥味！烤豬的豬皮十分爽脆，搭配主廚特調醬汁更顯熱情奔放。提醒大家這道皮脆肉嫩的「古巴式烤乳豬需1周前預訂！

「古巴式豬肉串」運用番石榴汁來製作燒烤BBQ醬，讓這道烤豬肉串，帶有自然水果風味的酸與甜。

古巴是熱帶水果的盛產地，層次豐富的「古巴式豬肉串」是不可錯過的美味！ABV特別運用番石榴汁來製作燒烤BBQ醬，讓這道烤豬肉串，帶有自然水果風味的酸與甜。品嚐起來，肉質扎實不乾柴，醬烤感受又帶點酸帶點甜，讓人一口接一口。

加勒比海群島本身是一個海產豐富的島嶼國家群，特色海鮮佐入醬汁酸甜又開胃。當地人們會用芹菜、洋蔥、牛番茄等蔬菜一起燉魚，「加勒比海椰汁香料燉魚」運用大量的辛香料，如墨西哥辣椒、紅椒粉、綜合咖哩粉、以及洋蔥、牛番茄等蔬菜，加上椰奶、鮮奶油一起燉煮新鮮鱸魚，讓人食慾大開。

「辣味番茄燉蝦」據說是到古巴的甘蔗田工作的海地奴隸流行出來的。（ABV提供）

帶點微辣更開胃！「辣味番茄燉蝦」據說是到古巴的甘蔗田工作的海地奴隸流行出來的，在ABV我們運用酸豆、黃檸檬、白酒醋提出些微酸度，以及蕃茄糊、白葡萄酒等多種新香料與新鮮大蝦一起燉煮，造就了這道古巴式的濃郁燉蝦。

「貝里斯巧克力燉牛肉」運用80%的純黑巧克力，還運用有著巧克力香氣的斯陶特精釀啤酒入菜。

巧克力不只是甜點！「貝里斯巧克力燉牛肉」運用80%的純黑巧克力，還運用有著巧克力香氣的斯陶特精釀啤酒入菜，造就這道微甜微苦帶出牛肉鮮甜的貝里斯巧克力燉牛肉。建議搭配法國麵包佐醬汁，增添多層次的味蕾。

當酪梨遇上玉米、雞湯、雞胸肉、馬鈴薯熬煮而成！「哥倫比亞雞肉玉米湯飯」也是一絕！。（ABV提供）

「哥倫比亞雞肉玉米湯飯」也是一絕！當酪梨遇上玉米、雞湯、雞胸肉、馬鈴薯熬煮而成，品嚐的時候，要將整個白飯與這雞湯攪拌，再淋上鮮奶油，按照自己喜好撒上酸豆，這風味，引出鄉愁，著實美味。

源自波多黎各的「鮮蕈松露香蕉千層麵」也大有學問！當地媽媽以香蕉片取代千層麵中的麵皮，製作出了甜鹹美味的家常料理。這道鮮蕈松露香蕉千層麵，融合洋菇、杏鮑菇、鴻喜菇，以及大量松露醬，感受多層次的味覺饗宴。

「杏人片焦糖布丁」暗藏主廚特調的完美比例，焦糖甜而不膩，備受女性客人喜愛。

ABV加勒比海餐酒館的特色還有300多款的精釀啤酒，可詢問店員哪種酒搭配料理更開胃。防疫期間，店內也有定期消毒、為客人提供酒精並量體溫。在此時無法出國的現在，不妨來趟中南美洲舌尖料理，從古巴式烤乳豬的帶領下，10道經典菜色，再以「杏人片焦糖布丁」作為句點，駛入美味之旅！

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(中時電子報)