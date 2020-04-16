女星何妤玟近日宣布和結婚8年的老公邵天成離婚，2人在年初簽字，目前2名女兒共同撫養，何妤玟坦言兩人離婚沒有第三者，而是2人需要的不一樣，何妤玟在《新聞挖挖哇》節目上談及婚姻走向離婚的原因，坦言在爸爸過世後陷入低潮，希望老公每晚能跟她聊天15分鐘，卻遭到冷冷拒絕，且老公還偷拍她產後發胖的模樣，反而從未稱讚她一句，讓她一度在節目中難過痛哭。

何妤玟2017年因為父親過世，之後母親又動了心臟手術，面對雙親接連遭逢生死關卡，小孩又需要照顧的年紀，她情緒陷入低潮，何妤玟主動向老公提出希望每晚可以有15分鐘聊聊天抒發情緒，甚至卑微地說可以計時卻仍被拒絕。

何妤玟就算打扮的漂漂亮亮，但發現老公眼中沒有她也沒有火花。（圖／新聞挖挖哇自YouTube）

2人之後接受婚姻諮商，建議他們必須一週有一次約會，沒想到有一次女兒發燒，雖然有請保母看護，但邵天成仍決定回家照顧女兒，加上看到老公每次約會心不在焉，何妤玟哽咽表示，「我一個禮拜只能擁有你幾個小時，為什麼連這種時光都不給我？我覺得我已經沒有爸爸了，身邊只剩下你這個男人」！對於有人問她為何不找閨蜜或家人抒發情緒，她坦言有一些悲傷是親戚朋友無法去承擔的。

主持人拿出邵天成曾偷拍她產後發胖的照片。（圖／新聞挖挖哇自YouTube）

節目中還談到邵天成曾偷拍她產後發福的照片，何妤玟一開始還開玩笑，在聽到主持人鄭弘儀稱讚「你很偉大，這也是一種美」後突然落淚，她沉默一會才回應，邵天成可能就是因為沒有這樣說，就是她是一個好媽媽。何妤玟坦言老公對「母親」有一個期待，而她為了符合老公的期待，一直在努力扮演好這樣的角色，卻沒等不到老公的稱讚。

何妤玟稱老公所謂實際的想法，對她來說反而是一種傷害。（圖／新聞挖挖哇自YouTube）

專家分析，男方個性實際，認為自己替妻子照顧小孩就是在幫忙解決問題，可以讓妻子去處理情緒，但何妤玟一聽更是激動，當場痛哭表示，我不想要他幫我照顧孩子，我想要好起來，你照顧我，讓我趕快好起來，我才能照顧孩子。認為老公這種所謂實際的方法，對她來說反而是一種傷害。

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(中時電子報)