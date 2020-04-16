門口協助量體溫的周姓女子指出，在市府門口幫員工和洽公民眾量額溫，沒有難度，輕易上工很感謝。（吳康瑋攝）

門口協助量體溫的周姓女子指出，在市府門口幫員工和洽公民眾量額溫，沒有難度，輕易上工很感謝。（吳康瑋攝）

門口協助量體溫的周姓女子指出，在市府門口幫員工和洽公民眾量額溫，沒有難度，輕易上工很感謝。（吳康瑋攝）

門口協助量體溫的周姓女子指出，在市府門口幫員工和洽公民眾量額溫，沒有難度，輕易上工很感謝。（吳康瑋攝）

新冠肺炎衝擊國內經濟，基隆響應勞動部「安心即時上工計畫」補助就業開出329個職缺，於16日第一批有60多人上工，基隆市府指出，在前門口設置2名、後門2名側門停車場路口1名、綜發處門口也有安排人員，並另外雇傭2名為清潔員，截至今天一共16人已上工。在門口協助量體溫的周姓女子指出，在市府門口幫員工和洽公民眾量額溫，沒有難度，輕易上工很感謝。

基隆就業中心表示，工作内容是由基隆市政府安排，各單位都不同，有檔案整理、防疫清潔工作、協助售票、協助送書、協助販售口罩，資料登打、整理環境打掃等，依不同單位業務需求，將安排不同工作職缺，而適用對象為向公立就業服務機構申請登記當日前6個月內，勞工保險或就業保險的年資滿2個月以上，且最近一次地月投保薪資在新臺幣2萬3800元以下者，皆可受理審核。

基隆市長林右昌指出，若名額申請完了，也會儘量檢討是否還有更多的安心上工的工作機會，讓大家跟市府一起渡過難關。綜合發展處庶務科長翁逸民表示，安心上工人力1個月最多工作80個小時，以每月上班20天計算，1天平均工作4小時。考量讓他們能更方便安排時間，目前規劃每人每月上班10天，1天8小時。

周姓職員指出，自己之前是做店員的工作，現在安心上工1個月可以賺1萬多元，對生活很有幫助，自己是從新聞上得知安心上工方案，馬上報名，今天工作很簡單難不倒她，不過自己未來還是希望能找到正職的工作。

(中時 )