中華職棒受到全球關注，卻因為英文名稱被誤認為是中國大陸的球賽，行政院長蘇貞昌呼籲中華職棒改名「台灣職棒」，中職會長吳志揚認為改名沒有急迫性及必要性，不過若中職真的要改名，可能考慮效仿美職大聯盟（Major League Baseball）根本沒有放國名，來避開爭議性問題。

吳志揚表示，中華職棒為民間團體，並非政府單位，不是政府呼籲就需配合，再加上我國國名為中華民國，因此稱呼中華職棒並沒有問題。吳志揚認為政府應該先在國際政治、社會上有所突破，若能改變那中職當然樂意配合改名。

此外這次爭議的主要是中職英文名稱「Chinese Professional Baseball League（CPBL）」中的「Chinese 」令國外難以分辨，有外界認為如果要改英文名稱，建議如中華電信一樣，改叫「Chunghwa」。吳志揚則表示「Chinese」的確太模糊，未來如果真的要改名，可能考慮避開稱呼的爭議，「Chunghwa外國人更沒聽過，最好像美職一樣，MLB根本沒放美國國名，日職（NPB）叫NIPPON，也不是JAPAN，也許都不要放國名也是一個方式。」

不過中職目前並沒有改名的打算，吳志揚強調眼下最急迫的是做好防疫工作，讓中職比賽順利進行，防疫做的好，讓世界看到台灣。「開幕戰也唱國歌，國旗也在球場飄揚，這些全世界都看的到，這才是實際幫助台灣，」

(中時 )