雲林縣北港鎮南陽國小興建通學廊道，確保學童行的安全。（張朝欣攝）

雲林縣政府為確保北港鎮國小學童行的安全，向中央爭取經費興建「南陽國小通學廊道」，16日展開施工，將整修2處舊有廊道、新建1處廊道，藉由人車分離，讓學童上下學時不再人車爭道險象環生。

已有百年歷史的南陽國小，之前進行校園周邊綠美化，將北側圍牆拆除並施設通學廊道，方便家長接送孩子、大受好評，但因年久失修路面不平，加上南側通學廊道過於狹小，雲林縣府因此向中央爭取經費，整建北側、南側通學廊道，並新建東側通學廊道。

南陽國小校長蔡維哲表示，學校西側因有口袋公園，因此可以不用興建通學廊道，一旦北、東、南側3處廊道完成，不僅可確保學生上下課行的安全，也能提供到校運動民眾更完善的活動動線，大家都很期待。

地方民眾指出，南陽國小通學廊道完成後，希望縣府能再規畫北港國中通學廊道，因為2校之間僅隔1個口袋公園，校園是相通的，北港國中的通學廊道一旦完成，便可形成1處完整的通學廊道，讓更多學生受惠。

(中時 )