民進黨北市議員簡舒培16日質詢，信義區健康中心的10位志工為了口罩販賣機，花了2.5小時包了1000份口罩，花了10小時才賣出，相當辛苦，台北市長柯文哲答詢「應該還要口罩自包機」，簡則痛批，中央光增加生產線就花很多時間，地方只管配合中央就好。

國民黨北市議員汪志冰問，為何不將口罩機放在人潮多的捷運站？副市長黃珊珊說，因健保署擔心資安問題，不料卻反被柯酸「若涉及資安，ATM都要收了」。簡舒培則嗆，不是只有再捷運站才有資安問題，即便放在健康中心也要做好資安。

柯文哲說，口罩機如今要排隊的時間已經很少，簡舒培對此批評，是因為預購14天領9片口罩都已經排完、領完了，現在藥局人也少。另外她還說，健康中心派了10名最辛苦的志工人力，花了2.5小時包千份口罩，10小時才賣出，但藥局的藥師只需花半小時就包300份，半小時就賣光。柯則回「其實應該還要口罩自包機」。

簡聞後痛批，中央連要去增加口罩生產線都要很多時間，柯卻說可以做口罩自包機，中央已經在做的政策，地方就配合，她對柯防疫方面表現有點失望，超前部署也只是再幫民眾黨的人事超前部署。

(中時 )