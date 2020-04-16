竇智孔接棒主持八大節目《台灣第一等》，16日出席記者會，他笑稱自己害怕蛇跟老鼠，如果真的需要探索這領域，已經想好人選來代班，「小鬼、坤達可能沒時間，叫我老婆好了，她最想放空，總說出外景最爽，都沒人管你。」老婆幃幃在他工作時，總是一打二，照顧精力充沛的3歲大兒子大福和1歲小兒子大仁，所以他在家時總是盡量體貼，「我回家也像出外景，換我一打二，讓老婆休息。」

竇智孔談到《台灣第一等》最難忘的畫面，就是迎接老鷹蛋孵化，訓鷹多年的他因為鳥禽類糞便對新生兒不好，所以在大兒子出生後，就把老鷹先寄放在朋友家，應該再一、兩年可以接回。不過訓鷹也讓他體悟養兒道理，「不能處罰老鷹，我把這道理用在養孩子上面。」但他笑稱2兒子精力豐沛，自己經常在忍耐邊緣，有次帶小孩去海邊玩，大福攀爬欄杆就想往外跳，嚇到他衝上前抱住孩子。

竇智孔接棒主持《台灣第一等》。（八大提供）

從不打孩子的竇智孔坦言自己也有「破功」的時候，小兒子剛學會坐的時候，大兒子走過去順手就推弟弟的頭，竇智孔見狀一陣火氣，叫大兒子到面前「比照辦理」，大福才知道此舉不可行，但他後來也特別以大福感受為優先，兒子果然特別疼愛弟弟，沒有爭寵過。至於他之前曾因空拍機引發外界爭議，經紀人回應：「空拍法上路了，他現在更加小心，遵守規則條款。」

(中時 )