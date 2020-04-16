防蜘蛛人爬牆，基隆市警局在市政府前後門安裝數支攝影機補強維安。（吳康瑋攝）

基隆市警察局於16日中午逮到前一日在基隆市政府犯下竊案的李姓男子，警方指出，李姓竊賊沒走大門，而從未上鎖的窗戶爬入，並且當時正門的鐵門在晚間都會拉下，所以李姓竊賊是用蜘蛛人式的爬法，從牆邊爬過鐵窗潛入進去，對此也有民眾發現基隆市政府前後門的上方增加了數支攝影機，已確保市府不會再次遭竊賊洗劫。

對此，基隆市警察局也出面呼籲，現在正是全民動員抗疫的關鍵期間，警方絕不容許有違法違序的行為再次發生，必將兼顧防疫及治安工作，全力集中偵查能量，不讓歹徒趁疫搗蛋。

(中時 )