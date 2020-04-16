「蜘蛛人」潛入基市府偷竊 警在前後門安攝影機補強維安 18:552020/04/16 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防蜘蛛人爬牆，基隆市警局在市政府前後門安裝數支攝影機補強維安。（吳康瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 防蜘蛛人爬牆，基隆市警局在市政府前後門安裝數支攝影機補強維安。（吳康瑋攝） 基隆市警察局於16日中午逮到前一日在基隆市政府犯下竊案的李姓男子，警方指出，李姓竊賊沒走大門，而從未上鎖的窗戶爬入，並且當時正門的鐵門在晚間都會拉下，所以李姓竊賊是用蜘蛛人式的爬法，從牆邊爬過鐵窗潛入進去，對此也有民眾發現基隆市政府前後門的上方增加了數支攝影機，已確保市府不會再次遭竊賊洗劫。 對此，基隆市警察局也出面呼籲，現在正是全民動員抗疫的關鍵期間，警方絕不容許有違法違序的行為再次發生，必將兼顧防疫及治安工作，全力集中偵查能量，不讓歹徒趁疫搗蛋。 (中時 ) #基隆市 #基隆市政府 #竊賊 #警察局 #市政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩販賣機開賣不如預期 台大教授批畫錯重點 13:032020/04/14 生活 基隆婦幼停車不足惹民怨 市議員籲造友善停車空間 18:082020/04/14 生活 基隆2至3歲「幼幼專班」名額擴增 下月2、3日線上登記 21:332020/04/14 生活 居家檢疫趴趴走 婆媳挨罰170萬 台商土地遭查封 04:102020/04/15 社會新聞 基隆市社會處3度遭闖空門 專挑「社會救助金」櫃台 10:462020/04/15 社會 罷韓引高雄亂象？警局人事凍結基層怨嘆 13:512020/04/15 社會 基市府傳遭闖空門 宵小疑藏府內 半年來已有多起 17:012020/04/15 社會 南山人壽 微型保險保障弱勢 04:102020/04/16 金融．稅務 基隆市府遭竊 疑從吸菸室潛入 04:102020/04/16 地方新聞 「蜘蛛人」潛基市府 前晚才偷海大 15:552020/04/16 社會 生活熱門新聞 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 送德百萬口罩對方秒拆橋 外交部回應網看完...嘆氣吐3字 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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