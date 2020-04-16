上月底美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後，曾就兩國間新冠狀疫情口水戰達成休戰協定，當時川普曾希望藉此從大陸獲取美國急需的醫療物資。但是美國官員卻認為，如果接受大陸的醫療物資，會讓中共在宣傳戰佔上風。一場纏著外交對抗、防疫合作與國家安全問題，正在醫療物資這個讓人意想不到的戰場開打。

據《紐約時報》報導，隨著美國疫情不斷惡化，醫院仍在物資與設施短缺困境中掙扎，美國官員指出，現在從大陸購買設備或接受捐贈方面出現了新問題。兩國應對疫情已經焦頭爛額，但危機期間仍不放鬆爭奪全球領導角色。大陸現在掌握著大量醫療物資的生產與流向，美國卻對北京的「捐贈外交」心存疑慮。

報導說，這些狀況會更加強美國官員把供應鏈遷出大陸的意願。為防止捐贈的醫療物資出現品質問題讓北京尷尬，大陸加強對物資的監管，但也因此延誤了物資運送，美方為此抱怨連連。美國派出運送醫療物資的專機在機場等待數日，數百萬的口罩和成千上萬的呼吸器則躺在工廠和倉庫長達數周。

美中貿易全國委員會(U.S.-China Business Council)高級副會長彭捷甯(Jacob Parker)說，這些限制是「世界上一些最大的公司面臨的首要問題，有些政策用意良好，但產生許多意想不到的後果。」

大陸的新規定要求，出口到美國的藥品要獲得美國食藥署(FDA)批准，還必須得到大陸國家藥監局的批准，而許多進出口商都沒有這個資格。新的規定影響在大陸的美商出口貨物到美國，也會阻礙美國聯邦緊急措施署(FEMA)管理的口罩與檢測劑等醫療物資運輸，美商與醫院都為此叫苦連天。

但是美國官員也有責任，因為華盛頓官員在接受大陸捐贈口罩一事上猶豫不決，他們擔心此舉可能有助於大陸的國際宣傳，並以此來轉移國際上認為疫情的擴散起源於大陸官方政策失當的普遍觀念。

報導指出，跟大陸接觸的西方官員、企管和分析人士說，大陸官員常常告訴外國官員，他們必須公開感謝中國大陸，以換取這些貨物。美國外交關係委員會(Council on Foreign Relations)亞洲研究負責人易明(Elizabeth C.Economy)說，「最令我震驚的是，中國政府居然到了要求其他國家公開表示感謝的程度。」

報導引述相關檔案指出，從2月下旬開始，大陸駐芝加哥領事館外交官2次向威斯康辛州參議院議長羅傑．羅斯(Roger Roth)致信，要求該院通過決議，承認大陸採取了英勇的行動以抗擊病毒，還要求決議文中納入下列措辭：「中國已採取前所未有的嚴厲措施」，這些行動「已在遏制病毒擴散到中國和世界其他地區方面發揮了有效作用」，而且大陸一直在「透明、迅速」地分享資訊。共和黨籍的羅斯表示，這種作為「讓人震驚」。適得其反地，不久後該州參議院通過決議，指稱「中共有意地、別有用心地在武漢冠狀病毒疫情上誤導了全世界」。

戰略與國際研究中心(CSIS)的中國問題學者布蘭切特(Jude Blanchette)說：「由於世界各國都面臨著長期的經濟困難並正在尋找應受責備的政黨，民族主義的憤怒已經抬頭，北京也許會後悔自己從國內危機向國際勝利的迅速轉身。」

報導認為，即使大陸的出口新法規——保證出口醫療物資品質——是合理的，也可能妨礙其自身的宣傳工作，並為美國等國家的官員要求企業將供應鏈撤離大陸的藉口。疫情發生後，在貿易戰時出現的與大陸「脫鉤」呼聲，更加甚囂塵上。

(中時電子報)