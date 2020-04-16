全世界都在為新冠肺炎疫情苦惱，近來網路上瘋傳各種相關梗圖，一名經常在臉書上分享育兒甘苦的「厭世媽媽」，也在粉專分享了多張「露骨」梗圖，用文藝復興畫風，一語道盡地方媽媽的心聲，讓人看了忍不住會心一笑，其中一張圖超養眼，畫中竟有三對雪乳，系列梗圖已狂吸2萬人按讚！

厭世媽媽分享的超養眼系列梗圖，狂吸2萬人點閱，其中這張最多人按讚，已有5千多個讚。(圖/摘自德州媽媽沒有崩潰臉書)

畫面配上台詞，道盡地方媽媽的無奈。(圖/摘自德州媽媽沒有崩潰臉書)

搭上口罩議題，這句「我ok，妳先生」也引起不少人共鳴。(圖/摘自德州媽媽沒有崩潰臉書)

這名厭世媽媽近日獲得最多人按讚的一張梗圖，有三名裸露胸部的美女，除了畫面養眼，上面還寫道「我一分鐘沒看著孩子，他就去縱火了」，用幽默風趣的方式，展現「育兒崩潰瞬間」的無奈，也引起不少媽媽們共鳴，並獲得熱烈回響，瞬間吸引5千多人按讚，這一系列40多張的「厭世媽媽梗圖」，已有近2萬人按讚、分享。

這名母親Mumu，婚前是熱愛中文與藝術的文青，婚後在臉書《德州媽媽沒有崩潰》粉絲團中分享自己日常育兒的喜怒哀樂，說自己的兩個孩子分別是「打不怕長子賊粒」與「吃不飽幼女米米」，不定期更新西洋藝術畫、搭配逗趣文字，並用「忍一時越想越氣，退一萬步海闊天空，地方媽媽們挺住！」希望與其他為人父母的共勉之。

(中時電子報)