1982年台灣治安史上發生首宗銀行搶案，位於北市羅斯福路上的土地銀行古亭分行遭到搶劫，李師科1人劫走新台幣531萬餘元後逃逸引起社會的震撼，事隔不到30天警方宣布破案，而台視新聞也破天荒的把晚間的新聞時間全部用來播出李師科案的內容，甚至連氣象報告都被刪除，而台視新聞這天晚上的收視率突破紀錄，高達58%。

盛竹如在《螢光幕前》一書中表示，當時他負責台視晚間新聞主播的工作，5月7日當天接到時任台北市警察局長顏世錫辦公室的來電通知「抓到了！土銀搶案偵破了...」而台視記者也獨家訪問到了李師科，這也讓他在播報時臨時決定刪掉國外新聞、氣象報告，將時間都用來播報李師科案的辦案細節，一氣呵成的播完，而那天的台視晚間新聞從頭到尾只有土銀案偵破的這條新聞。

盛竹如回憶道，播完土銀案的隔天早上，電視台新聞部開會時總經理石永貴向大家宣布，昨天晚上3台新聞的開機率破了紀錄，高達93%，而台視新聞收視率是58.1%，是台視新聞收視率最高的一天也讓同仁們相當振奮。這起台灣治安史上首宗銀行搶案偵破，也造就了新聞業破天荒的創舉。

(中時電子報)