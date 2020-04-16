李敏鎬這次飾演大韓帝國理科型男皇帝李袞。（Netflix提供）

32歲韓國男神李敏鎬16日出席Netflix新戲《The King：永遠的君主》線上記者會，這是他退伍後的首部作品，活動現場他也感性透露邁入而立之年心聲，表示在回歸螢幕前的3年空白期間，是自己可以回頭檢視過往的時間，深知現在必須展現出與過往有所不同、得表現出30多歲的人該有的樣貌。

接著話鋒一轉，李敏鎬爆料說自己想和劇中演員金高銀、禹棹煥更親近一些，無奈開拍都已6個月了，兩人到現在都還是稱自己為前輩，大嘆：「好傷心。」沒有聽到「哥哥」的稱謂讓他心悶悶，現場主持人聽了便趕緊要求其他演員配合喊哥，哄哄這位劇中的皇帝。

女主角金高銀則是繼夯劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》之後，又再次接下金銀淑編劇的新戲，金高銀坦言第二次合作對自己來說其實很辛苦，因為編劇會找上自己就表示之前合作愉快，所以非常開心，但也因此在新作上不能讓編劇失望、不想留下不好的印象，所以對自己而言壓力可說是不小，不過也由於曾經合作過的關係，這次跟編劇聊了很多，拍起戲來十分開心。《The King：永遠的君主》17日起每周五、六晚間10點半與韓國同日更新。

(中時 )