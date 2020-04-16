台鐵局今（16）日表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，台鐵車站人流明顯減少，連帶衝擊車站旅運服務商業設施業者營收。因此將補貼旗下商場等業者，補貼4～6月27.5％的租金及權利金。

「台灣軌道經濟發展協會」副理事長暨「環球購物中心」董事長馬志綱對此表示，交通部不僅關注軌道建設，更重視疫情的預防及影響，傾聽業界心聲，並主動針對各鐵路車站商場提出紓困計畫，對於交通部支持軌道經濟的持續發展深為有感，將持續與協力廠商兢兢業業，一同克服疫情度過挑戰。

「台灣軌道經濟發展協會」是由交通部、台鐵局、台灣高鐵、桃園大眾捷運、台北捷運、台中捷運等軌道業者，攜手商場業者，包含：潤泰創新國際、經典國際、微風、冠德、全家便利商店、環球購物中心、屏東太平洋百貨等，在今年2月所成立。

台鐵局說，為舒緩業者營運壓力，交通部日前已向行政院爭取約1.25億元預算經費，未來交通部紓困2.0方案將納入補貼與臺鐵簽訂租賃契約之車站內經營商場(含旅館）、商店、廣告、機器類（如自動存物箱、販賣機等）、停車場，以及車站外之經營停車場及公共運輸業者。

台鐵局說，經審核通過業者，將可補貼4月1日至6月30日計3個月的租金及權利金（不含開發權利金及抽成權利金）27.5％，預估將有350～400家業者受惠。

為加速紓困進度，台鐵局說，交通部已著手修訂「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，做為台鐵車站業者租金補貼之法源依據。

另外，台鐵局說，已同步擬訂完成作業要點（草案）送交通部審議中，以利預算審議通過、交通部修訂紓困辦法後，得以迅速公告實施。另為進一步瞭解促參業者紓困需求，台鐵局今（16）日邀請各促參業者進行座談討論，希望持續透過面對面溝通能儘早準備，彈性因應。

(工商 )