感恩16日再度零確診，摩斯漢堡感謝醫護人員及全民的努力付出，宣布今（16）、明兩日只要至摩斯漢堡全台門市，購買最新推出全民防疫薑黃系列米漢堡單人套餐－紅咖哩豬排珍珠堡、綠咖哩雞腿珍珠堡套餐，免費送蒟蒻乙杯（檸檬/葡萄口味）。摩斯表示，感謝醫護人員、全民防疫，守護台灣。

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