感恩零確診 摩斯指定套餐免費送蒟蒻 18:402020/04/16 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （搭零確診話題，摩斯漢堡推出買薑黃米漢堡送蒟蒻促銷。圖／摩斯漢堡） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 感恩16日再度零確診，摩斯漢堡感謝醫護人員及全民的努力付出，宣布今（16）、明兩日只要至摩斯漢堡全台門市，購買最新推出全民防疫薑黃系列米漢堡單人套餐－紅咖哩豬排珍珠堡、綠咖哩雞腿珍珠堡套餐，免費送蒟蒻乙杯（檸檬/葡萄口味）。摩斯表示，感謝醫護人員、全民防疫，守護台灣。 (工商 ) #摩斯漢堡 #零確診 #蒟蒻 #套餐 #全民 也許您會感興趣 推薦閱讀 振奮！闊別25天 國內今日零確診 14:272020/04/14 生活 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 零確診後生意也歸零 江浙餐廳今最後一夜 10:542020/04/15 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 11:192020/04/15 生活 昨天零確診 陳建仁：看到疫情管控的一線曙光 17:192020/04/15 政治 零確診激勵觀光 股匯齊揚 04:102020/04/16 財經焦點 今再零確診 尚有2例本土無感染源高度關注 14:262020/04/16 生活 圓山飯店點燈ZERO賀零確診 羅友志另類解析！ 14:362020/04/16 政治 連續一周零確診酷碰券上路 陳時中：不反對民眾正常生活 15:062020/04/16 生活 歡慶「零」確診！全家商品預售咖啡第二杯0元 15:522020/04/16 財經 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 大咖瘋搶5奈米！台積電驚洩新進度 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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