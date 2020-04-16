搶攻母親節孝親商機，台北花園大酒店自即日起至5月31日止推出「孝親SPA住宿專案」，享假日入住不加價，精緻雙人房每晚2,888元起，加贈花園SPA「岩盤浴護理療程30分鐘」乙次（價值1,200元）。

今年閏四月，民間習俗「遇上閏月要添壽」，因此會由出嫁的女兒為父母準備「豬腳麵線」，祈求雙親平安、順利，為此飯店加碼獻上「天成飯店集團孝親添壽豬腳麵線禮盒」乙組（價值888元），寓意長輩身體康健，福壽雙全，更為子女們輕鬆打造孝親之旅，展現誠摯情意，讓爸媽盡情享受悠閒氛圍與天倫之樂，留下全家人滿滿的幸福回憶。

選購「孝親SPA住宿專案」入住台北花園大酒店，即可免費體驗岩盤浴護理療程30分鐘，讓身、心、靈沉澱，透過專業芳療師悉心服務，讓岩盤緩緩溫熱全身，排出汗水，舒緩身心勞動並補足精神，再以草本精油喚醒全身活力，讓身體保持自然和諧狀態，擁抱健康與寧靜。

「岩盤浴護理療程」30分鐘內容包括：專業諮詢、負離子水、岩盤浴護理，花園SPA採用來自日本岩盤浴，輕躺在加熱石上，溫熱滲透自深層肌膚，自然的排出汗水，無負擔的調節至最佳狀態，徹底舒緩疲憊與壓力。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，閏四月，依照習俗，嫁出去的女兒得在閏月前準備「豬腳麵線」回娘家為父母添福添壽保平安，俗語「呷麵線添福壽，呷豬腳增勇健」，「豬腳麵線」在傳統習俗中有著「祝壽」的涵義，豬腳象徵強壯，而麵線代表長壽，寓涵晚輩對長輩延年益壽的深切祝福。習俗上會以一整隻豬腳再加上兩包生麵線，一起包著紅紙送給父母祝壽，天成飯店集團體恤現代人工作忙碌，沒有時間親自下廚準備，因應閏年傳統習俗特別推出「孝親添壽豬腳麵線禮盒」，由飯店主廚操刀選用重達1.6公斤肉質彈牙的豬前腳帶蹄花，將川燙後的豬腳以蔥、薑、辣椒、醬油、冰糖與桂皮、草果等多味中藥材香料以文火燉煮三小時，香氣四溢的豬腳表面透露誘人醬色，Q彈的豬皮充滿膠質嘗起來不油不膩，搭配晶瑩剔透的手工麵線很是順口，淋上特製的麵線高湯再以油蔥酥點綴，一碗充滿孝意的豬腳麵線絕對是兒女對長輩最溫暖的祝壽饗宴。

(工商 )