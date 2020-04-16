2018年8月加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）在永和河濱公園遭具有美國及以色列國籍的孫武生（Mayer Oren Shlomo）殺害分屍。孫武生一審遭判無期徒刑，16日二審開庭審理時，孫武生開庭時向法官曾德水表示，16日為猶太教安息日不能開庭，曾德水則拿出農民曆舉例，「15日媽祖生日，我都加班到晚上9點」，請孫武生尊重中華民國法律。

回顧此案，加拿大籍男子顏柏萊（RamgahanSanjay Ryan）於2018年8月在新北巿永和河濱公園遭殺害分屍，遺體被分屍棄置新店溪內。主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）和美國籍被告班特（Bent EwartOdane）被控殺人和毀棄屍體，美籍被告何傑生（Hobbie Jason Eugene）與22歲台灣男子吳宣幫忙買武器、把風或施放煙火通報，被控幫助殺人罪。

一審判處孫武生無期徒刑、班特12年6個月、何傑生1年6個月、吳宣6個月。案經上訴，高等法院16日開庭二審，一開庭孫武生卻向法官表示，16日為猶太教的安息日，法官不應該在今天開庭，否則是損害他的權利。

法官曾德水聽聞隨即搬出「農民曆」舉例，回嗆「昨天15日媽祖生日我都加班到晚上9點多。」要求孫武生舉證，證明宗教日不得開庭，並且要求提出以色列官方的證據，證明以色列官方也是如此。「我尊重你的宗教權，請你也尊重中華民國法律」。

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(中時電子報)