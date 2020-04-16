80歲的黃姓老翁（右二）上午在彰化縣政府社會處長王蘭心(右起)、和美鎮長阮厚爵、法制處長黃耀南等人陪同下到彰化地檢署向和美鎮老人會提告。（謝瓊雲攝）

和美鎮老人會附設往生互助會3月底宣布解散，多數長者繳了20、30年互助費，「棺材本」討不回來，80歲黃姓老翁16日上午在彰化縣政府陪同下至彰化地檢署提告，盼透過司法介入調查過往運作、財務狀況，追查是否涉有不法情事及相關法律責任。

和美老人會長、前彰化議長謝式穀說，和美老人互助會早年多達4、5千名會員，如今只剩2千多人，收入短少根本難以負擔喪葬互助金支出，他近年很努力在挽救，卻仍救不回來了，已請會計師進行財務清算，靜待司法調查後，會分配給會員。

日前黃翁向縣府陳情，指夫妻倆近20年來合計繳了40多萬元，如今互助會應聲倒閉，竟一毛錢都拿不回來，令人無法接受；他在社會處長王蘭心、法治處長黃耀南、新聞處長李俊德及和美鎮長阮厚爵等人陪同下，向檢方提到老人往生互助會涉及背信和詐欺。

黃翁說，妻子加入互助會18年、繳了28萬元，自己跟著加入，11年來也繳了18萬元；上個月收到老人會單方面寄來往生互助會通知書，表明決議停止運作並清算財務，一想到喪葬補助費再也拿不回來，實在氣憤，才會陳情求縣府幫忙調查追究，和美鎮老人會和往生互助會的相關承辦業務是否涉及不法。

阮厚爵說，今年2月間鎮上有23名加入互助會的長者往生，卻僅5人家屬有拿到喪葬補助款，事件才爆發開來，引發眾多長輩們恐慌老本拿不回來，還有很多人成天以淚洗面向他訴苦，如今盼能透過司法調查互助會過去組織運作、金流等財務狀況，是否涉及不法。

(中時 )