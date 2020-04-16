由北京奧運城市發展促進會、大陸國研經濟研究院中國冰雪經濟研究中心等6家機構發起、16日公佈的《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對中國冰雪產業的影響調查報告》顯示，超過4成的大陸冰雪行業企業，預計今年收入將比去年下降50％以上，將面臨嚴峻考驗。

每年11月到隔年3月為大陸冰雪行業主要消費期，其中元旦和春節假期是核心消費期，但由於此次疫情導致春節期間市場直接關閉，各地滑雪場損失很大。

該報告指出，與上年冬季相比，剛結束的這個冬季營業收入下降50％以上的受調企業達76家、占比37.62％；下降20％以內的企業僅不到1／10。受此影響，預計今年全年營收下降一半以上的企業達84家、占比41.58％；下降30至50％的企業約占1／5。

據新華社引述該報告，對於未來發展前景，業內看法不一。有信心渡過難關、未來可以恢復成長企業約占54％；較悲觀、反映企業生存難度較大的近20％，也有3家企業明確表示疫情結束後將關閉。

(旺報 )