和美鎮80歲黃姓老翁（右二）今天上午在彰化縣政府社會處長王蘭心(右起)、和美鎮長阮厚爵、法制處長黃耀南等人陪同下到彰化地檢署，對和美鎮老人會提告背信、詐欺。（謝瓊雲攝）

上月和美鎮老人會開會員代表大會，自救會號召2、300名會員在會館場外大聲抗議。（自救會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市、和美鎮等老人往生互助會接連爆發財務危機，宣告停止運作清算存款後解散，彰化縣社會處長王蘭心表示，中央一紙行政公函，毫無強制性；但縣府已建立平台，針對全縣未立案老人往生互助會，提供法律諮詢、司法協助和弱勢長輩追蹤輔導服務，若會員提供具體不法事證，直接移送讓司法介入調查。

根據法制處了解，和美鎮老人會附設的互助會1990年間成立，30年來運作正常，直到今年3月23日召開會員代表大會決議停止運作，並委請會計師進行清算，事涉2700多名會員權益，眾說紛云。

早年往生互助會多有陋習，為拉攏長輩入會繳費，傳出不少人頭會員，有些小組長拉會員入會還有獎金、年度旅遊津貼、誤餐費和紀念品公關費，支出名目繁雜，如今入不敷出，財務危機早難以收拾。

王蘭心表示，2013年內政部曾行文全國各縣市政府，要求輔導老人互助會登記立案，縣府發函卻無人申請登記；更多次三申五令，呼籲各社團不得違法收取互助金。互助會與會員間，並非投資、也不是合夥股東關係，內政部尚無法源依據，縣府無法可管、中央也管不了，只能循司法途徑解決。

王蘭心說，社會處已建立單一窗口平台，針對彰化、和美互助會338名弱勢長輩列冊列，並將持續追蹤定期關懷、給予生活扶助；呼籲全縣老人往生互助會主動清算，也鼓勵老人會與現有會員雙方透過平台坐下來談，若有會員主動提供具體事證，將協助移送司法調查，早日讓一切攤在陽光下。

(中時 )