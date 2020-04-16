因應新冠肺炎疫情，行政院提出各產業的紓困方案，台灣維新召集人蘇煥智今表示，照目前行政院提出的紓困方案，對許多業者、勞工來說根本是看得到吃不到。執政黨如果有遠見，現在就應將實施長遠UBI（全民基本收入）政策列入評估方向。

蘇煥智指出，隨著疫情在全球有逐漸緩和的趨勢，各國也開始討論如果拯救被疫情大幅摧殘的國內產業，行政院提出各產業的紓困方案，目前在朝野間仍有諸多爭議尚待解決，美國則是讓年收入7萬5千美元以下的成年人，可以領到1200美元的防疫基金，家中有16歲以下的孩童者，再幾碼500美元。但這樣短期的發放現金方式，真的是長遠之計嗎？

他說，疫情造成的倒閉潮帶來大量失業人口，將擴大國內的貧富差距，造成嚴重的社會問題。他認為短期的發放現金、酷碰卷等方式，雖然能暫時提振國內的經濟，但照目前行政院提出的紓困方案，對許多業者、勞工來說根本是看得到吃不到。

蘇煥智指出，台灣維新在去年選舉就曾正式提出「全民基本收入每月八千元」的政策，當一個人追求自我實現的時候，例如創業、做志工等，就是為社會付出貢獻，國家應保障其基本收入，對現階段因疫情受影響的勞工將會有很大的幫助，同時也能讓青年有機會逐夢、讓生活困難者有機會改變。

他表示，執政黨如果有遠見，現在就應將實施長遠UBI政策列入評估方向。

(中時 )