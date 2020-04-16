新冠肺炎衝擊，塑化報價頻報新低。伴隨減產、年度歲休及廠商復工、口罩原料需求現，大陸4月化工品報價展現止跌反彈，進一步拉抬遠東區五大泛用樹脂現貨行情。

其中，PE、PP大漲80～100美元，漲幅10～15％；ABS、PS也止跌攀揚10美元。台塑（1301）、台化（1326）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、國喬（1312）營運添喜。

不過，PVC則在印度疫情衝需求驟降，最近報價大跌100美元，跌幅13.89％，報價620美元，創2009年1月以來新低。台塑、華夏（1305）、聯成（1313）PVC業績受阻。

分析師認為，在目前原料大漲下，急劇增加的成本加上終端市場需求遠不如預期，眾多化工企業勢必需降低開工率或停工，第二季將進入化工企業傳統檢修季；目前終端需求尚未全面復甦，後續化工行業可能將依靠限產保價來維持市場，後續須關注國家政策層面和全球疫情進展情況。

PE報價創17年來新低，亞洲廠商啟動定檢、減產因應，烘托PE強彈逾1成；LDPE報價重回800美元之上，LLDPE、HDPE回升到750美元。

(工商 )