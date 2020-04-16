外交部指出，台灣日本關係協會會長邱義仁今日代表我國政府捐贈日本200萬片口罩，由日本台灣交流協會代表泉裕泰代表接受目錄，捐贈物資將另於近日內啟運赴日。

外交部表示，新冠肺炎疫情日益嚴峻，日本各地更出現醫療院所內部感染的情況，包含日本國會友台組織「日華議員懇談會」以及不少民間團體，皆向我國政府表達希望援助日本醫療物資。綜合考量台日雙方疫情發展、以及我國國內口罩產能提升等因素，我國決定向日本提供200萬片口罩，協助日方抗疫，強化雙方防疫合作，貫徹「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）的決心。本批口罩將透過「日華議員懇談會」轉致日方，提供日本國內一線醫療人員。

外交部認為，「患難見真情、風雨生信心」，台日雙方每逢天然災害發生時，均能相互伸出援手，發展深厚穩固的友誼，建立互相扶持的典範。此次新冠肺炎肆虐全球，台日雙方均有國民受困海外情形，不論鑽石公主號遊輪包機案，或者協助國人自秘魯、印度、斐濟返國等案例，在台日攜手合作下均能順利完成任務，再次見證台日友誼的緊密與強韌。

台日之間共享價值，在各層面互為密切合作夥伴及重要友人，今日面臨人類重大威脅的新冠肺炎，雙方尤應在公衛防疫方面加強合作。我國企盼強化與日本就疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、醫療專家交流等各項議題的合作，共同維護人類健康安全。

(工商 )