全民與新冠肺炎展開長期抗戰，神腦全心投入防疫陣線，16日宣布推出價值38,000元振興優惠券，自4月16～29日，神腦會員於神腦生活門市或神腦生活官網免費領取優惠價值38,000元的振興券（全省門市實體券限量10,000份），民眾可以用優惠價格購買資通訊商品。

為防疫把關，神腦從內部門市人員的健康管理，到提高門市環境消毒，採取嚴密防疫措施，包括站在第一線服務顧客的門市人員每天到班監測體溫，營業前消毒清潔桌面、把手、座椅、展示機等室內外環境，服務期間全程戴上口罩服務顧客。

另外，每位顧客進門量體溫，提供顧客酒精、乾洗手消毒手部，門市人員固定兩到三小時做環境消毒，找零盤、簽名筆等頻繁碰觸之物品，更提高消毒頻率，並開啟空氣清淨機維持室內空氣品質。

防疫期間人心惶惶，隨身的3C產品更不能掉以輕心，神腦各門市提供行動裝置消毒服務，包括消費者到神腦Apple授權維修中心維修時，都會做仔細的裝置消毒，另外，神腦生活門市包膜服務也會先做全機消毒及細部孔位清潔，確保民眾放心修、安心用。

神腦Apple授權維修中心也遵照Apple官網的清潔指南，使用70%異丙醇噴灑於超細纖維擦拭布上，替顧客送修的裝置做擦拭消毒，神腦即日起亦針對顧客於神腦Apple授權維修中心送修，無論保固與否，皆贈送Apple建議的「消毒液30ml+超細纖維手機黏貼擦拭布」乙組，如需加購，單組售價99元。除此之外，消費還贈送日本原裝進口sakuyo益生菌試吃包。

門市包膜服務即日起至4月30日來店，專業包膜師在包膜前會全機消毒，仔細清理平常不易清潔的細部孔位，防護專案價888元起。

防疫期間想買空氣清淨機、除濕機讓家更乾淨，神腦推出Panasonic高效型除濕機折價1,300元、DysonV10吸塵器折價2,000元、LG隨身淨空氣清淨機折價2,000元，手機、家電、保健品等商品亦祭出優惠價。

自4月16日至4月29日，神腦會員能於神腦生活門市或神腦生活官網免費領取優惠價值38,000元的振興券（全省門市實體券限量10,000份），即可享受門市各項商品優惠折價，優惠商品數量有限，售完為止。

(工商 )