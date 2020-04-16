合勤控（3704）16日召開董事會，決議解散清算旗下100％持股的子公司Zyxel Middle East FZE，合勤控指出，解散清算該公司原因係因為該公司持續虧損及業務緊縮，在清算解散Zyxel Middle East FZE後，旗下控股公司家數仍有32家。

為持續改善公司體質，合勤控持續就旗下子公司體質作評估，進行汰弱留強，合勤控指出，旗下子公司Zyxel Middle East FZE主要從事的是銷售及行銷業務，因營運不善，業務持續緊縮，持續出現虧損，為止血，決定予以清算。

合勤控因去年下半年持續進行旗下子公司結構調整，再加上營收急縮，致連二季出現虧損，去年下半年每股就虧損了0.6元，幾乎吃掉上半年每股稅後盈餘0.95元逾六成的獲利，雖然去年下半年營運轉弱，但全年仍不致出現虧損，累計每股稅後盈餘僅餘0.25元。惟相較於2018年的每股淨損1.38元，合勤控等於終止連二年虧損轉正，顯示營運確實有在改善中。

(工商 )