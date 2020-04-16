全球股市漲多 整理機率偏高 18:522020/04/16 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股短線處在負面訊息中，美國近期公布一連串的數據，包括零售、製造業和房屋營建等全數表現不佳，加上企業最新公布財報獲利亦大幅下滑，更多證據顯示疫情確實對全球經濟活動帶來衝擊。 華南期貨指出，主要工業國家股市近一個月紛紛反彈至月線附近或之上，反彈幅度其實不算小，後勢走向建立在第二季數據的基礎上，研判全球股市短線漲多後，未來進入整理的可能性偏高。 (工商 ) #全球 #短線 #數據 #全球股市 #偏高 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝金河：後瘟疫時代的新投資想法 15:002020/04/12 財經 政策激勵全球股市反彈 美股ETF吸金 19:482020/04/13 財經 全球股市反彈 台灣終結流出轉吸金 23:572020/04/13 財經 IEA估今年全球每天石油需求量大減930萬桶 21:352020/04/15 財經 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 新冠疫情蔓延 逆全球化釀風暴 04:092020/04/16 焦點新聞 IEA：石油需求受創深 前所未見 04:102020/04/16 全球財經 字節跳動 全球徵才萬人 04:102020/04/16 全球財經 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 新冠肺炎》全球確診200萬例、13萬人死亡！2周內染疫人口倍數成長 02:452020/04/16 國際 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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