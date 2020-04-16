美股短線處在負面訊息中，美國近期公布一連串的數據，包括零售、製造業和房屋營建等全數表現不佳，加上企業最新公布財報獲利亦大幅下滑，更多證據顯示疫情確實對全球經濟活動帶來衝擊。

華南期貨指出，主要工業國家股市近一個月紛紛反彈至月線附近或之上，反彈幅度其實不算小，後勢走向建立在第二季數據的基礎上，研判全球股市短線漲多後，未來進入整理的可能性偏高。

(工商 )