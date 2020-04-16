肺炎疫情讓企業加速投資台灣 4企業砸172億擴產能 18:542020/04/16 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，台商回台投資腳步加快，投資台灣事務所16日召開審查會議，會中通過台商回台方案晶元光電、欣銓科技，以及根留台灣方案全智科技、誠遠科技，總計四家企業加碼投資172億，後續尚有74家企業排隊等待審查。 根據統計，目前「投資台灣三大方案」已帶動433家企業約9,627億元投資，創造7.91萬個本國就業機會。其中180家台商回流約7,514億元，帶來6.14萬個就業機會；58家根留台灣企業投資約1,244億元，可創造9,557個本國就業機會。 (工商 ) #欣銓 #家企業 #就業機會 #投資台灣 #根留台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 難逃疫劫 全台無薪假邁向9,000人 04:092020/04/12 財經要聞 陸農業部擬禁食狗肉 近5千家企業將陷危機？ 10:442020/04/12 兩岸 最賺錢的APP 陸入選11家企業首超日本 11:202020/04/13 財經 日月光2019年最佳供應商 感謝24家企業卓越表現 11:202020/04/13 財經 《半導體》日月光最佳供應商 24家企業獲表揚 11:422020/04/13 財經 陸港IPO市場 第二季重上軌道 04:102020/04/14 全球財經 無懼疫情 通訊大賽照辦 首開國際賽 04:102020/04/15 產業．科技 北市申請無薪假業者 破紀錄 04:102020/04/15 地方新聞 財經熱門新聞 帥過頭爆落魄處境！ 曾打「台積電」名號炒房卻狂虧 - 即時 油價太慘烈！川普驚嚇…下猛藥救油商 - 財經 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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