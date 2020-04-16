受到新冠肺炎疫情影響，台商回台投資腳步加快，投資台灣事務所16日召開審查會議，會中通過台商回台方案晶元光電、欣銓科技，以及根留台灣方案全智科技、誠遠科技，總計四家企業加碼投資172億，後續尚有74家企業排隊等待審查。

根據統計，目前「投資台灣三大方案」已帶動433家企業約9,627億元投資，創造7.91萬個本國就業機會。其中180家台商回流約7,514億元，帶來6.14萬個就業機會；58家根留台灣企業投資約1,244億元，可創造9,557個本國就業機會。

(工商 )

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