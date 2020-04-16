聯準會資產負債表將持續大幅擴增，可能削弱美元長期競爭力，提振黃金避險，金價近期已站上1,700美元以上，法人表示，由於聯準會推出2.3 兆美元新貸款計畫，支撐金價可望在高檔震，不過仍要留意疫情訊息。

富蘭克林證券投顧表示，儘管受疫情放緩消息提振，但面對景氣復甦疑慮和企業財報的保守預期，避險買盤推動金價每盎司站上1,700美元之上，SPDR黃金ETF持倉回至1,000噸之上，雙雙創下7年新高，除了避險需求之外，聯準會再加碼2.3兆貸款計畫，同時全球陸續推出經濟刺激措施，也激勵市場回補黃金相關標的，考量未來可能長期低利率，且政策壓抑美元上檔空間，各項基本面因素皆有利黃金後市表現，建議可藉市場波動，分批布局黃金相關標的。

針對近期金礦股走勢不如實體黃金，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德表示，目前金礦股價合理，也是長期投資人布局黃金相關標的絕佳機會。以歷史經驗來看，這種錯位的情形不會持續太久，即便短期波動仍大，但長期來看，的確非常具有吸引力，預期今年第一季的平均金價和現價都將會明顯高過於去年第四季的1,489美元水準，在此金價水準，金礦商的收益和現金流將持續走高可挹注財報。

對於金價後市預估，法人表示，負實質利率環境將帶動黃金中長期表現，根據世界黃金協會統計，負實質利率環境下，黃金平均每月上漲1.2％，高盛看好12個月目標價1,800美元、花旗認為2～3年內上看2,000美元，不過近來期現貨價差出現史上少見的大幅正價差情，短線投資需留意期現貨價差收斂風險，若疫情降溫，可能造成黃金短線走跌，金價未來波動仍不小，建議投資人參考自身投資屬性，酌量投資即可。

(工商 )