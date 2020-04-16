原油供需失調 油價探低 18:542020/04/16 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際原油價格跌勢不止，西德州原油15日盤中一度跌逾4％，且連續下跌4日，盤中刷新2002年2月以來新低至每桶19.2美元。布蘭特原油15日盤中跌超過5％，失守28美元大關，並創下4月2日以來新低至每桶27.96美元。 永豐期貨分析，全球受到疫情衝擊，最新公布的經濟數據均出現驚人下滑走勢，再加上減產協議達成後的執行力成為市場疑慮所在，且隨著原油庫存不斷飆高，供需失調因素壓抑油價近期持續震盪走跌。 (工商 ) #全球 #失調 #油價 #日盤中 #每桶 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞高收債基金 長線有看頭 04:102020/04/13 投資理財 IEA估今年全球每天石油需求量大減930萬桶 21:352020/04/15 財經 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 新冠疫情蔓延 逆全球化釀風暴 04:092020/04/16 焦點新聞 IEA：石油需求受創深 前所未見 04:102020/04/16 全球財經 字節跳動 全球徵才萬人 04:102020/04/16 全球財經 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 新冠肺炎》全球確診200萬例、13萬人死亡！2周內染疫人口倍數成長 02:452020/04/16 國際 《國際油價》庫存利空報告 周三美油期跌破每桶20美元 10:002020/04/16 財經 全球股市漲多 整理機率偏高 18:522020/04/16 財經 財經熱門新聞 帥過頭爆落魄處境！ 曾打「台積電」名號炒房卻狂虧 - 即時 油價太慘烈！川普驚嚇…下猛藥救油商 - 財經 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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