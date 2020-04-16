國際原油價格跌勢不止，西德州原油15日盤中一度跌逾4％，且連續下跌4日，盤中刷新2002年2月以來新低至每桶19.2美元。布蘭特原油15日盤中跌超過5％，失守28美元大關，並創下4月2日以來新低至每桶27.96美元。

永豐期貨分析，全球受到疫情衝擊，最新公布的經濟數據均出現驚人下滑走勢，再加上減產協議達成後的執行力成為市場疑慮所在，且隨著原油庫存不斷飆高，供需失調因素壓抑油價近期持續震盪走跌。

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