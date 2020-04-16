全台飯店「2020年母親節蛋糕」三冠王出列！香格里拉台南遠東國際大飯店今年以「唯美」、「香草天空」、「點茶」3款蛋糕，從今年全台飯店母親節蛋糕比賽脫穎而出，一舉獲得【傳統類】、【起士類】、【派塔類】3項第1，同時也是參賽者中唯一囊括「三冠王」的飯店，背後是靈魂人物許煜新主廚的巧思。

被暱稱阿新主廚的他，此次再度發歸創意，賦予3款單糕不同風情。傳統類「唯美」選用全球第4種巧克力-紅寶石巧克力慕斯為基底，將馥郁酸香的覆盆子檸檬蛋糕，以泰莓、紅醋栗及日本柚子分層內餡，搭配榛果巴芮薄片與酥脆黃金巧克力爆米香為底層，最後在淋上紅寶石巧克力完美鏡面外觀，最後以優雅花朵綴飾，多層次味蕾轉折，引人入勝！

起士類「香草天空」以北海道香草起士蛋糕，典雅外觀綴飾華麗金箔，繁複工序層次內餡包含香草風味馬斯卡邦香緹及甘納許，底層選用法國鹽之花製成脆餅，濃郁口感在鹹甜交織味蕾間，散發淡淡香草香氣。派塔類「點茶」則採用濃厚茶香的日本著名西尾抹茶與焙茶為基底，內含6層自鬆軟蛋糕體、綿密甘納許、滑順幕斯至香緹內餡，搭配鹽之花調味的為脆塔底層，最後綴飾色彩繽紛的莓果花朵，與嫩綠色鏡面，春意盎然，婉轉回甘，蘊含媽媽泡茶的味道。

許煜新向來以獨到見解、創新風格，屢屢在西點領域製造話題。2019年率先引用全世界第4種全新巧克力「紅寶石巧克力」發表新品，造成轟動，此外，更致力於邀請國際頂尖甜點師來台客座，包括法國最高殊榮MOF巧克力工藝大師Frederic Hawecker、日本甜點戰神和泉光一、澳洲龐克甜點女王Anna Polyviou、以及世界甜點冠軍暨法國國寶級大師Pascal Molines等人，從中技術交流不斷增進實力。

同時他也致力於經驗傳承，帶領飯店西點團隊獲得不少獎項，包含2016年拿到全國母親節蛋糕的總冠軍、2019 Gâteaux“慕斯類蛋糕”、“米粉蛋糕”與“常溫蛋糕小西點禮盒”亞軍、「2019世界巧克力大賽亞太區競賽」榮獲調味巧克力金銀銅獎各一。「2019世界巧克力大賽總決賽」調味巧克力首度參賽即拿下銀獎，傑出戰蹟更榮獲台南市長親自頒發《臺南之光》的殊榮，肯定他為台南在國際舞台爭光！

「唯美」六吋1,080元、「香草天空」七吋980元、「點茶」七吋1,080元，3款得獎母親節蛋糕即日起至5月31日在飯店一樓品香坊開賣，4月30日前訂購可享85折優惠，詳情請電(06)702-8888轉分機6930。

(中時 )