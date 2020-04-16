陸全國工商聯：餐飲復業比重在50％以上 18:582020/04/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸餐飲業的復工復業比重最新調查在50％以上。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國工商聯經濟部部長林澤炎表示，目前餐飲企業復工復產復業的情況，據最新調查在50％以上，顯示疫情得到控制以後，很多餐飲企業慢慢復業，比重在慢慢提高。 據第一財經引述林澤炎說，目前堂食內用不能推行的情況下，也有餐飲企業在轉型，進行線上銷售。還有一些餐飲平台也和各地餐飲企業建立聯繫，減免佣金提供補貼。 (旺報 ) #餐飲 #企業 #情況 #比重 #全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣東餐飲協會痛批 美團疫情間仍收高佣金 04:092020/04/12 全球財經 挑對平台 才不白搭 04:102020/04/12 生活新聞 中國駐美大使：中方仍執行第一階段貿易協議內容 17:442020/04/12 財經 凍未條！ 連鎖餐飲：政府紓困不實際 04:102020/04/13 財經要聞 仲介機構當嚮導 蹈造假不歸路 04:092020/04/14 焦點新聞 專家傳真－從無薪假 談中小企業重生之作法 04:102020/04/14 產業特刊 電商收益靚 友銓首季攀峰 04:102020/04/14 證券．權證 紓困發現金 財長：可能會取代一般消費 10:212020/04/15 財經 專家傳真－中小企業應對新冠病毒危機 五個應辦事項 04:102020/04/16 產業特刊 餐飲廠商苦 新光三越即刻救援 04:102020/04/16 產業．科技 兩岸熱門新聞 美媒再爆新冠病毒從陸實驗室洩露 川普：徹查中 - 兩岸 繼貿易戰之後 醫療物資流通捐贈成美中新戰場 - 時政 2020武漢風暴》副校長夫人升得快 武漢病毒所美女所長遭起底 - 兩岸 輿論風暴眼武漢病毒所發表公開信：我們問心無愧 - 兩岸 陸國安部證實：四川退休官員密謀顛覆政權 夜襲軍火庫 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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