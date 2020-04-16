大陸全國工商聯經濟部部長林澤炎表示，目前餐飲企業復工復產復業的情況，據最新調查在50％以上，顯示疫情得到控制以後，很多餐飲企業慢慢復業，比重在慢慢提高。

據第一財經引述林澤炎說，目前堂食內用不能推行的情況下，也有餐飲企業在轉型，進行線上銷售。還有一些餐飲平台也和各地餐飲企業建立聯繫，減免佣金提供補貼。

(旺報 )