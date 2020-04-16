帶著1勝優勢來到16日年度挑戰賽G2的裕隆納智捷，儘管上半場一路落後，仍靠「男模」呂政儒凶猛外線追上，他更在最後35.4秒投進致勝三分球，幫助裕隆91比89險勝桃園璞園宣告聽牌，G3將於18日續在晧宇國際訓練館閉門進行。

有別於首役一開始就被裕隆雙洋將打爆，璞園今天一開賽就靠簡偉儒單節轟進4顆三分球，打完首節，取得28比26小幅領先；璞園次節更拉出一波13比2猛攻，轉眼擴大領先到13分，不過裕隆也在上半場結束，追到42比49落後。

來到下半場，基恩、胡凱翔兩人攜手吹起反攻號角，光在第3節，基恩攻12分，胡凱翔也拿8分，兩人幫助裕隆反以68比60超前，前3節結束，裕隆71比65領先，也讓雙方只用單洋將的第4節，成為這場年度挑戰賽的最後決勝時刻。

陳堅恩隨即挺身而出，接連投進3顆三分球，幫助璞園打到最後5分38秒重新超前，不過接下來兩隊互有領先，打到最後49秒，雙方87比87打成平手，暫停過後，呂政儒最後35.4秒穩穩接獲基恩傳球，漂亮空心投進超前三分球。

來到最後16.5秒，施晉堯站上罰球線兩罰皆中，雙方差距只剩1分，沒想到呂政儒卻在最後13.5秒踩線違例，拱手把球權讓給璞園，接著璞園也出現失誤，發球直接給了林宜輝，只好犯規讓他站上罰球線，沒想到林宜輝兩罰落空。

接著璞園又出現掉球失誤，這次換成基恩站上罰球線，結果他仍兩罰中1，裕隆僅領先2分，璞園趕緊喊出暫停，沒想到罰球進來，璞園竟然誇張再次出現掉球失誤，讓基恩把球搶走，更拋到前場拖完剩餘時間，裕隆贏得有夠驚險。

(中時 )