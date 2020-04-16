隨新冠肺炎對經濟的衝擊日趨浮現，防疫紓困條例修正草案到底是要如政院版發酷碰券，或改由國民黨主張的發現金，今天立法院展開第4次朝野協商，但歷經近4小時攻防，藍、綠依舊沒共識，民進黨原擬明天三讀的規劃宣告破局，雙方談定下周一再協商，若再沒結果，就在隔天院會訴諸表決大戰。

新冠肺炎疫情造成民生經濟受到嚴重衝擊，蔡政府2月首次提出的紓困振興特別條例，原僅編列600億預算，但因影響擴大，政院提出修正案，額外追加1500億。其中，對一般民眾的補助部分，主要是發放可折抵消費金額20％的「酷碰券」；而針對勞工部分，則鎖定可能裁員的企業、自營工作者、弱勢者、減班休息者、失業者，總計約300萬人，撥出1035億進行紓困。

國民黨方面則認為，救助範圍過於狹隘，因而主張匡列1千億，在設定排富條款的前提下，直接發放現金給國民。但因民進黨認為此舉為天女散花，效益不大，因此歷經多次協商均無結論，今下午進入第4次協商。

國民黨立院黨團書記長蔣萬安指出，行政院現在說1035億的紓困預算就是要「發現金」，問題是這筆錢只是給勞工的「薪資補貼」，且事後勞工還需要申請跑流程、等待審核，能不能拿到是另一回事。

因此，蔣萬安強調，目前全國就業人口有1153萬，扣掉本來就被勞動部列入「薪資補貼」對象的215萬人，還有938萬人；經過排富設定，即便有一半的人因此被排除，代表還有469萬人需要被照顧。他說，這群人有很多是根本沒有勞保，連公會保費都繳不出，像是穿梭車陣賣玉蘭花、在街頭舉廣告牌的人，「你們民進黨遺忘這群人，但我們沒有遺忘」。

但民進黨團總召柯建銘堅持說，行政院編列的1035億其實就是「發現金」，跟國民黨的差別只在於發放對象不一樣，這是一種政策的選擇問題。況且，國民黨一再說要排富，請問是怎麼個排富法？像是軍公教也要發嗎？

對此，國民黨團總召林為洲解釋，排富是透過所得級距訂出標準，但到底要如何設定、用個人所得或家戶所得來算，大家可以來討論。他強調，民進黨一再說發現金不可行，但美國今天就針對年所得7萬5千美金以下者發出1200美金，總共發了1億5千萬人，連未成年者都有500美金，「美國、日本、新加坡、澳門、香港都發放現金，為何全世界只有民進黨說做不到、不能做？」

但柯建銘強調，國民黨不要忘記台灣有600至700萬人是沒有被課稅的，「你們的排富就是全民花錢，我們的排富是要照顧弱勢」。蔣萬安也立刻回稱，確實有很多人連加入公會的保費都繳不出來，打零工的、舉牌子的、臨時清潔工的，這群人沒被列入行政院的紓困對象，難道就不該被照顧？「你們遺忘的，國民黨沒有忘記。」

由於雙方對於紓困方案，是要以薪資補貼或發現金來切入，始終沒有共識，最後協商依舊破局，但藍綠黨鞭林為洲、柯建銘均同意，下周一再行協商，如果依舊沒共識，最晚下周二院會就表決處理。

對此，民眾黨、時代力量代表張其祿、邱顯智都認為，紓困力道確實應該加大，且紓困預算也有必要盡快通過，因此他們也同意各黨團在下周一各自提出更精確的版本，把核心論述講清楚，剩下的就交給國人公斷。

(中時 )