鄭人碩把直播當綜藝節目，靈機一動獻上簽名吻照。（海鵬影業／金橋娛科提供）

演員鄭人碩首度代言手遊《少年猛將傳》，15日在線上直播替玩家謀福利，為製造笑果，他發揮撩妹本領，賣力逗樂電競主持人小熊，幾乎把直播當成綜藝節目，一開播收視就狂飆上萬人次，活動結束前還靈機一動和小熊雙雙獻上簽名吻照，過程中連手遊老闆笑到岔氣，直誇他代言太賣力。

為宣傳手遊，鄭人碩也分享他的少年時期，曾氣燄火爆過、生活也一夕風雲變色過，因他是家中獨子，小時候父母培養他練鋼琴跟武術，希望能讓他「文武雙全」，無奈鄭的母親過世的早，之後在他2001年演藝事業剛起步時，父親又不幸中風，成為他人生最大的轉捩點。

父親倒下後，鄭人碩為扛家計跟債務，離開收入不穩定的演藝圈，開始修改自己的個性，那段時間他什麼工作都做，像15日手遊直播開始前，主持人跟他對腳本，問他以前做過什麼工作，他就回：「幾乎你想不到的事情我都幹過，連垃圾回收都做過。」

至於鄭人碩的近況，據知他去年忙碌1整年的戲劇作品，將在今年陸續推出，包含Netflix 影集《誰是被害者》、懸疑網劇《摩天大樓》，以及與楊丞琳合作的電影《靈語》、與王陽明合作的災難片《海霧 驚滔駭浪》、台北電影獎導演黃信堯新片《同學麥娜絲》、新銳導演賴孟傑新片《親愛的殺手》，以及拳擊勵志電影《父子拳王》。

(中時 )