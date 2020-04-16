搶攻母親節孝親商機，年年推陳出新的台北晶華酒店今年攜手北海道人氣鬆餅店「TSUBAKI Salon」，推出全球獨創的「莓開顏笑．北海道粉雪鬆餅蛋糕」，搭配由義籍點心主廚操刀，經典重現2013年推出即大受好評的「Marquise侯爵夫人」立體造型蛋糕、於2019年甜點大道熱銷、美麗吸睛的「心型字母」造型蛋糕、以及低脂、低糖健康概念的「愛的天使」蛋糕，透過滿滿愛心的甜品陪媽媽過節。

另外，位於晶華酒店二樓的上庭酒廊也特別自4月20日至5月31日，與頂級珠寶品牌MIKIMOTO合作推出「限定雙層午茶組」，造型精緻可人的糕點，讓感恩與甜蜜的氛圍延續一整個月。

位於晶華酒店地下二樓麗晶精品的北海道人氣鬆餅店「TSUBAKI Salon」，去年四月份開幕至今人潮不斷，在媒體以及大批美食部落客爭相報導與推薦，和店家對於百分之百原味重現的堅持之下，以高品質和高口碑在台灣市場站穩腳步。在晶華酒店的邀請之下，「TSUBAKI Salon」首次將舒芙蕾鬆餅研發成蛋糕型體、並由晶華酒店義籍甜點主廚Andrea Bonaffini（安卓歷亞．伯諾菲尼）操刀設計夾心內餡，經過半年的來回試吃，攜手打造出前所未見、台灣限定的「莓開顏笑．北海道粉雪鬆餅蛋糕」，僅在台北晶華獨家販售。

「莓開顏笑．北海道粉雪鬆餅蛋糕」標榜嚴選北海道原裝進口的麵粉、中澤鮮奶油混合而成的香濃麵糊、置於鐵板上煎烤而成舒芙蕾般蓬鬆軟綿、入口即化的鬆餅塑成蛋糕形體、必須先放入冷藏24小時靜置定型，接著在兩層的鬆餅蛋糕內，夾入由Andrea主廚精心設計的覆盆子野莓凝醬，搭配新鮮草莓、藍莓及香吉士增加水果香氣，最上層堆滿新鮮草莓與藍莓；蓬鬆軟綿結合醇厚奶香、甜蜜與果酸縈繞於舌尖，六吋蛋糕售價1,280元。

晶華酒店的3D造型蛋糕「Marquise侯爵夫人」，是以風靡歐洲數世紀的法國路易王朝第一美女-龐畢度侯爵夫人（Marquise de Pompadour）為謬斯女神，打造出長、寬18公分，高度26公分的立體造型蛋糕，蛋糕外觀呈現出侯爵夫人溫柔卻帶著堅毅的優雅風範，內餡則是選用伯爵茶製成的鬆軟手指餅乾、再裹上同款茶香風味的馬斯卡邦奶油，夾層中會鋪上烤過的香脆巧克力杏仁脆片增加口感，最後與獨家自法國空運來台的侯爵夫人人偶模型結合，並於外層綴上做工細緻的鮮奶油蕾絲擠花，展現出雍容高貴的外型與散發清甜茶香的美味，每組售價1,880元。

另一款強勢回歸的品項則是2019年於甜點大道活動推出即造成熱烈搶購、美麗吸睛的「心型字母」造型蛋糕！由晶華酒店點心房主廚復刻重製、並融入自身的手藝及巧思，蛋糕底座是以檸檬餅乾塔為底，交疊上濃郁甜美的香草甘納許以及酸香馥郁的莓果果醬凝膠和一層軟綿的戚風蛋糕，最上層點綴以顆顆飽滿的新鮮紅醋栗以及迷你馬卡龍，色彩繽紛、滋味豐富，每組售價1,280元起。

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