聯光通未依規發布重訊 遭罰5萬元 19:042020/04/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（16）日對聯合光纖通信公司（4903）未依規發布重大訊息處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，聯合光纖通信公司董事展鼎投資有限公司108年12月17日即發生存款不足退票情事，並自109年1月3日被註記拒絕往來迄今尚未解除，因該公司未依規定發布重大訊息，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。 (工商 ) #聯光通 #聯合 #未依 #櫃買中心 #光纖 也許您會感興趣 推薦閱讀 三主題業績發表會今起登場 04:102020/04/13 證券．權證 復華獲指數資格認可 04:102020/04/13 證券．權證 昂寶-KY股票5/21停止交易及5/28終止櫃檯買賣 15:222020/04/14 財經 勝昱公司違反重訊申報遭處違約金5萬元 15:302020/04/14 財經 權證星光大道－華南永昌證券 富櫃200 漲勢紅不讓 04:102020/04/15 證券．權證 上櫃債券ETF有助分散風險 今年平均報酬5.19％ 14:322020/04/15 財經 宣德公司延遲申報重訊遭處違約金3萬元 16:252020/04/15 財經 櫃買持續鼓勵上櫃公司 伺機實施庫藏股制度 16:392020/04/15 財經 卡達來臺發行50億美元國家主權債券 4／16在櫃買市場掛牌 16:412020/04/15 財經 上櫃公司已公布配息之平均殖利率為3.89％ 10:392020/04/16 財經 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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