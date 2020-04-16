櫃買中心今（16）日對聯合光纖通信公司（4903）未依規發布重大訊息處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，聯合光纖通信公司董事展鼎投資有限公司108年12月17日即發生存款不足退票情事，並自109年1月3日被註記拒絕往來迄今尚未解除，因該公司未依規定發布重大訊息，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。

(工商 )