台灣松下電器集團瞄準新冠肺炎疫情帶動宅經濟商機，今(16)日一口氣發表Panasonic計4系列15款4K及OLED電視、智能烤箱、首度搭載奈米水離子的整髮器等智慧家電。也針對物聯網、AI及聲控科技當道，推出整合中華電信i寶貝智慧聲控及Google nest mini智慧音箱，只要動口，就可啟動Panasonic的高階空調、除濕機、冰箱及滾筒洗衣機。

台灣松下電器集團今日舉行Pansonic2020春季新商品體驗會，以「智慧家電 居家美學」為主題，標榜要為消費者量身打造更智慧、便利、美麗、健康的生活家電。這波疫情使得許多人只能宅在家，台灣松下順勢推出智能烤箱，有別於傳統烤箱都是用電熱管或石英管，這次推9公升的智能烤箱內建7種自動程式，消費者只要按上吐司、可頌、披薩、烤蔬菜及解除冷凍等中式或西式料理按鍵，烤箱採遠紅外線及近紅外線雙重加熱模式，可收到表層酥脆，裡面柔軟的效果。

Panasonic首次推出搭載奈米水離子的整髮器，強化保濕的效果，如果搭配獨特沙龍造型梳可抑制毛躁、增加秀髮光澤；搭載豐盈捲髮梳，可弄出浪漫大捲及空氣感短劉海。

負責銷售的台松電器販賣主管指出，台灣松下電器集團這次推出Panasonic總計4系列15款4K及OLED電視，都是搭載Panasonic進階的6原色及HCX影像晶片，內建WIFI，可用APP遙控。其中OLED電視有55及65計2種不同尺寸3款新機型，由日本松下負責調達零件由台灣組裝，預計8、9月上市；HX750系列4K電視預計4月底上市，從43吋、49吋、55吋及65吋不同尺寸機型，售價從2.29萬元～4萬元間。

台松主管指出，依據GFK調查，Panasonic去年是台灣液晶電視銷售台數市場第一，今年推出新機型，確保續當台灣液晶電視銷售台數龍頭。

(工商 )