上海市浦東法院16日對一起不正當競爭糾紛案作出一審判決，宣判「NEW BARLUN」品牌方紐巴倫（中國）有限公司停止對運動潮牌「New Balance」品牌方新百倫貿易（中國）有限公司的不正當競爭行為，判賠經濟損失人民幣（下同）1,000萬元，以及相關法律費用80萬元。

人民日報報導，新百倫認為，紐巴倫大量生產、銷售兩側印有「N」標誌的運動鞋，侵犯New Balance具有一定影響力的商品標誌。且紐巴倫持續實施不正當競爭行為，導致新百倫產品評價降低，商譽貶損，對其帶來巨大損失。因此狀告法院，請求其判決紐巴倫停止不正當競爭行為。

上海浦東法院經審理後認為，經過長期宣傳和使用，已經足以使相關公眾將運動鞋兩側使用N字母標誌的商品與「New Balance」運動鞋相聯繫，使該標誌具有識別商品來源的顯著特徵，因此新百倫主張的鞋兩側N字母標誌屬於「有一定影響力的商品標誌」。

為此，上海浦東法院認為，除停止不正當競爭行為、消除影響外，紐巴倫還應承擔賠償責任。

(工商 )