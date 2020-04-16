為了讓中小型投信也有公平競爭機會，證期局16日公布修改法規，作二大鬆綁！一是資產規模成長的門檻排除了貨幣市場基金與ETF的規模，二是如果是投資環保、社企的，除了基金之外，全委代操投資也納入加分計算。證期局官員指出，估計有10多家投信可受惠。不過，隨著投信平均資產規模從2兆增長到4兆元，評核的投信資產規模標準也從100億拉高150億元。

金管會證期局為鼓勵投信事業提升資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，訂定「鼓勵投信A躍進計畫」，從「投研能力」、「國際布局」及「人才培育」等三面向，評核各家投信表現，投信業者可依計畫提出申請，經金管會認可後會給予法規鬆綁等優惠措施。

證期局指出，近年來許多大投信積極發展指數基金ETF規模成長很大，但許多中小型投信沒有發展ETF，所以規模無法與有發展ETF的投信相比。因此在接受業者建言後決定放寬，在資產管理規模及其成長情形項目做了調整。

在「面向一」投研能力裡有關「資產管理規模及成長情形之指標」有二個條件，第一個是最近一年平均資產管理規模（不含貨幣市場基金）要在投信業者排名前三分之一才達標，現在新增「最近一年平均資產管理規模（不含貨幣市場基金及指數股票型基金）為我國投信業者排名前三分之一」也符合資格。

第二個是最近一年平均資產管理規模（不含貨幣市場基金）至少達新臺幣150億元，且最近一年資產規模成長率為正，並達整體市場規模成長率。現新增「最近一年平均資產管理規模（不含貨幣市場基金及指數股票型基金）至少達新臺幣100億元，且最近一年資產規模成長率為正，並達整體市場規模成長率。」也符合資格。

在「其他」對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項也放寬，過去只限於適合退休理財規劃之基金商品、投資國內並以環保（綠色）、公司治理 或企業社會責任為主題之「基金」，現新增「全權委託投資帳戶」也算。

證期局指出，有意願參與躍進計畫之各投信事業，得於每年度6月底前檢證向金管會申請認可，經審查認定符合所訂面向者，得於一年之認可有效期間內，適用相關優惠措施。

(工商 )