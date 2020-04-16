旅美返台夫婦境外移入確診病例，被指返台前已有症狀，仍搭機返回，台灣高檢署16日指示桃園地檢署，對此啟動「防疫處理小組」，結合相關行政機關迅速調查釐清，查明是否涉有刑責或違反行政規定，並儘速依法處理，防堵防疫漏洞。

高檢署指出，外界指稱旅美夫妻境外移入確診病例，在返國前已有症狀，仍搭機返台，造成同機機組員及乘客皆須實施居家隔離，恐成防疫漏洞。高檢署強調，今年今年2月下旬法務部就通函要求各地檢署成立「防疫處理小組」，所以高檢署已指示桃園地檢署即刻啟動「防疫處理小組」，結合相關行政機關迅速調查釐清，查明確診病例是否涉有刑責或違反行政規定，並儘速依法處理。

桃園地檢署檢察長王俊力表示，高檢署已經發交病例393、384，由桃檢調查是否違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條的「有傳染於他人之虞」的責任，桃檢將會同相關行政機關展開調查。

高檢署也呼籲國人，面對疫情衝擊，政府嚴陣以待，出入境都應切實配合政府各項防疫措施，切勿隱匿自身健康狀況，共同守護得來不易的防疫成果。

(中時 )