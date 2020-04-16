「破壞王衝康哥」臉書粉專支持華航改名，並表示一定要堅持到底。（圖／取自臉書）

對於華航改名一事，交通部長林佳龍表示，華航已經啟動評估，飛機塗裝呈現方式將有很多創意。國民黨14日即已在臉書粉專推出「佳龍的華航改名計時器」，同時標注「笑你不敢」。「破壞王衝康哥」臉書粉專則表示，華航的改名之路，一定要堅持到底，絕不能半途而廢，讓世界看到台灣的勇氣與毅力！最後還貼圖表示，「給你錢，快點改」！

蔡英文總統16日表示，華航正名的問題核心在於辨識性，未來對於代表台灣的事物能有更強的辨識性「這也是我們要一起努力的」。

獨派日前發表共同聲明，對「正名」行動給予肯定，並稱「正名成功是蔡英文總統連任最大賀禮。」台灣社社長張葉森今表示，這次是正名是台灣最好的機會，希望民進黨不要因為懦弱就閃躲正名，或不合時宜地「維持現狀」。

交通部長林佳龍表示，未來最重要的是呈現台灣意向，政府已建議華航開始做規劃，對外面對的問題包含改什麼名，以及華航集團如何妥善處理對國際、兩岸航班的安排。再來就是操之在己的部分，包括飛機的塗裝，及呈現方式，這部份會有很多的創意，相關討論是很有意義的，而華航已經啟動評估，飛機塗裝呈現方式將有很多創意。

台灣基進黨立委陳柏惟15日發表個人看法支持華航改名，但華航因具半官方性質，與大陸交流能免則免，若造成大陸反制斷航，「那就斷吧」。

作家苦苓則認為，華航改名實際上就是一個「假議題」，華航如果能改名，早就改了，大家不要為難政府、也不要為難華航。

國民黨14日即已在臉書粉專推出「佳龍的華航改名計時器」，同時標注「笑你不敢」，並表示已註冊taiwanairlines.tw網域，若林佳龍真的改名成功，立刻送上網域，讓台灣的翅膀飛出去。

臉書粉專「破壞王衝康哥」則認為，華航的改名之路，一定要堅持到底，絕不能半途而廢，讓世界看到台灣的勇氣與毅力！最後還貼圖表示，「給你錢，快點改」！

(中時電子報)