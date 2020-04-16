「狼人殺女神」梁以辰首次在Vidol原創微劇《限時同居侯八天》擔綱女主角，16日和李博翔、勵政達和宋偉恩出席首映記者會，她坦言因「狼人殺」帶來知名度自己也嚇到，光是IG粉絲就成長20萬，這回和號稱有170公分高的李博翔搭檔男女主角，兩人身高被稱「最萌身高差」，梁以辰爆料拍戲都穿球鞋上場，兩人首次拍照女生還微蹲配合李博翔身高，李表示曾有劇組說他有一哥的外表、卻沒有一哥的身高，讓他一度很受傷，更坦言因受限身高想退出演藝圈。

兩人合作笑料不斷，李博翔表示不在乎自己身高，梁以辰爆料李博翔愛「老」笑話，記者會現場李博翔故意問她：「如果我追求妳會給我機會嗎？」梁以辰笑而不答。梁以辰和連晨翔曾傳過緋聞，她表示這已是很久的事情，兩人目前還是好朋友，會互相聯絡，知道晨翔接拍三立新戲「有關心他，很替他恭喜」。

梁以辰、李博翔在Vidol原創微劇《限時同居侯八天》中合作笑料不斷。（三立電視提供）

演員群與Vidol資深副總藍宜楨一起慶祝四歲生日。（三立電視提供）

《限時同居侯八天》講到同居及室友生活，梁以辰笑說自己不排斥同居，但要有未來發展才會願意，想起曾有某位室友愛佔便宜，每次出去買零食回家後總毫不客氣的吃，從沒停過；李博翔回憶某次赴新加坡拍戲，有潔癖的他無法接受髒亂，有時廁所尿垢、牙膏、毛巾等都弄得亂七八糟，讓他幾度想翻臉。他笑說幾次同居經驗都不好，如果要在同居「會先想清楚，以試婚為前提」。

宋偉恩在大一時也住校，當時男室友是健身狂，只要不是溫書時間就在舉啞鈴健身，但每一次讓他發瘋的就是對方會發出哼哼哈哈運動的喘息呻吟聲，讓他都會很尷尬，住隔壁的同學們也都抱著懷疑眼光看他們，宋偉恩笑說最痛苦是室友吃了高蛋白，屁特別多，總覺得隨時隨地都在放屁，回想起同居回憶讓他很崩潰。《限時同居侯八天》將於17日起於「全球華人影音平台」Vidol播出。

終於比梁以辰高了

Vidol原創微劇《限時同居侯八天》16日舉行首映會，左起為葉芸希、呂維真、菜浿梨子、梁以辰、李博翔、宋偉恩、勵政達、章哲銘、游書庭。（三立電視提供）

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