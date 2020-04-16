金酒計畫減產以降低損失風險和緩解倉儲不足的壓力。（李金生攝）

金酒董事長在給同仁的一封信中，籲請全體員工共體時艱，協力度過疫情難關。（金酒提供）

新冠肺炎疫情全球大爆發，近年來屢獲國際大獎的金門酒廠也遭受嚴重衝擊，年度業績預估下滑25-30億元，已計畫減產以降低損失風險和緩解倉儲不足的壓力，並因應宅經濟的來臨，強化網路行銷策略，希望能化危機為轉機。

金酒公司指出，金酒今年2大成長動能設定為大陸市場及免稅通路，鎖定以國內外旅遊人潮為目標，但新冠肺炎疫情爆發時間點適逢農曆春節的1-3月之間，正是金酒的銷售旺季，許多商品在春節期間未能正常消化而出現庫存。再加上國外旅遊警戒，國際機場疫情攀升，造成觀光人潮銳減，金門「小三通」停航，以往每年約20萬人次到廠參觀消費也跟著消失。

金酒指出，台灣門市也因政府防疫政策，建議民眾減少出門，連帶衝擊各通路的整體消費力，使得金酒營業額受到海嘯般的衝擊，推估截至目前為止營收減損20-30％，在目前疫情仍看不到盡頭，且依據2003 SARS疫情的經驗，市場消費信心恢復期相當緩慢，未來不排除營收有繼續下修的可能性。

金酒表示，目前除撙節成本外，最急迫處理的是需求銳減、庫存大增，造成成品及半成品倉儲空間吃緊，不得不規畫進行減產，以降低損失風險及緩解倉儲不足的壓力，且若復甦速度如預期緩慢，此項策略可能也會在疫情後持續下去。

在加強防疫及開源節流措施之外，金酒也將重新調整及布局，迎合宅經濟的市場變遷，強化非接觸式網路行銷，希望能化危機為轉機，穩固金酒品牌價值與消費者認同感。

金酒董事長李增財在給同仁的一封信中指出，今年度業績可能下滑25-30億元，在經營策略將會有一些因應措施，包括人員暫不增加，高層遇缺不補且會縮編、加班費統一檢討和實施夏季減產方案在內，期待大家共體時艱度過難關。

(中時 )