拓寬工程從起點台19線彰水橋，往東跨越國道1號高速公路及穿越縱貫鐵道後，沿線與省道台1 線、縣道137 線等平交，終點銜接中興路口。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）止

彰化縣政府計畫投入26億元工程經費，將彰化市截水溝道路擴寬，防汛道路升級為南外環道路，17日將舉辦第二次公聽會，土地徵收涉及630位所有權人，縣府承諾採取協議價購，協調不成再採取徵收。

大埔截水溝兩旁防汛道路，隨著都市人口成長，已經成了重要道路，但是堤岸老舊，道路狹小，每次遇到豪雨，就得經常封路維修，也不堪呈載交通重荷。

拓寬工程從起點台19線彰水橋，往東跨越國道1號高速公路及穿越縱貫鐵道後，沿線與省道台1 線、縣道137 線等平交，終點銜接中興路口止。堤岸南北岸各配置9公尺寬雙線道路，全線4.5公里。

這條連線彰化市南環道路媲美快速道，不僅市民期待，但是前年動土儀式都辦理了，卻還沒進行土地徵收，「進度走到哪裡了？何時能通行」。

縣府工務處表示整備經年規劃，就是要降低土地徵收，減少衝擊，設計的路面，以懸臂式往水岸延伸，設計已出爐，公有水利地徵收面積5.768公頃、私有地0.604公頃，只需拆及一棟磚造民宅，其餘主要為農田和零星廠房。

縣府表示，道路拓寬後，不僅便捷交通，沿岸住宅從臨著水溝，變成朝向大馬路，價值升級，非都市土地部分，不用再涉及都市計劃變更，預計明年2、3月左右可以施作，工期約2年半至3年，都市計畫範圍較棘手，但分段施工來銜接，盡快加快腳步。

(中時 )