劇場版第3部曲主宣海報。(曼迪提供)

熱門動漫3部曲劇場版《Fate／stay night [Heaven’s Feel]》，前兩部已在日本創下25億日圓的票房佳績，日本原訂春季上映的第3部因新冠肺炎疫情延期，同時台灣粉絲也相當關心在台上映計畫，經動畫代理曼迪傳播極力爭取，第3部劇場版《Fate／stay night [Heaven’s Feel] III.春櫻之歌》確定將安排台灣上映。

由魔術師與英靈兩兩一組，7組人馬爭奪萬能的許願器「聖杯」，展開前所未有的殊死戰鬥，遊戲《Fate／stay night》以此龐大的架構設定及世界觀深獲肯定，並衍生眾多跨媒體企劃如小說、動畫、手遊、電影等，累積全球高人氣，手遊營收更登上2019年全球排行冠軍。

劇場版《Fate／stay night [Heaven’s Feel] III.春櫻之歌》由負責鬼滅之刃動畫製作的ufotable操刀，並再度由神秘歌姬Aimer與知名音樂製作人梶浦由記合作，打造最動人心弦的主題曲。劇場版將視日本上映狀況調整在台灣規劃，最新情報敬請注意曼迪傳播官網、曼迪FB。

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