新店花園新城社區有座「無天禪寺」，供奉的是被稱「義盜」李師科與「義賊」廖添丁，可惜廟才蓋好，廖添丁像就因颱風而倒塌，目前只剩李師科像，當年地下「六合彩」盛行，許多「阿六迷」心中的「偶像」，想要中彩必先來膜拜，曾經香火鼎盛一時。

李師科是台灣治安史上第一個銀行搶匪，也是第一個為了搶銀行而殺警奪槍的冷血罪犯，還創下被捕後在最短時間內被判刑槍決的紀錄。

李師科是全台「搶銀行祖師爺」，民間傳說要中樂透彩，得先拜李師科；也傳說，搶匪下手前會上山膜拜，至於會不會靈驗保佑中彩，或是「作案」順利沒有人知道。

新店「無天禪寺」供奉李師科，六合彩迷的最愛。圖為天禪寺入口處。（取自維基百科）

就因李師科是搶銀行的盜匪，所以供奉李師科，自然為廟方惹來不少爭議，有人指責，李師科是搶銀行的大盜，對社會產生不良示範，怎能建廟祀奉？廟方說，該寺地主是意在諷刺當時政府，無力照顧小老百姓，致使生活過不下去；李師科搶銀行，代表對社會的強烈控訴，是具時代意義的「義盜」。

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(中時電子報)