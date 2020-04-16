由山姆哈格雷夫首執導筒的Netflix新片《驚天營救》，獲得「雷神」克里斯漢斯沃全力支持，克里斯這回放下錘子，化身內心破碎的超級傭兵泰勒雷克，挑戰從影以來最高強度的體能與情緒演出，在重要的營救任務中搶救少年肉票，繳出極具父愛的演技。

山姆是好萊塢著名的特技指導，他與克里斯從《復仇者聯盟》系列開始建立深厚交情，克里斯甚至透露山姆是他接下《驚》的最大主因，同時還透露這次的動作戲拍攝，是他所拍過難度最高的一次，他在片中經歷跳30公尺懸崖，在叢林、大街上演無法喘息的游擊戰，在全城封鎖的狀態下帶著小肉票躲避黑道白道追殺，好不容易躲起來又被全城惡童伏擊，還得躲進全世界最臭的下水道等重重考驗，演出難度超越《復》系列。

克里斯和山姆15日接受Netflix台灣線上訪問時，克里斯自認曾湧現想要當導演的渴望，他表示自己其實很熱愛團隊工作，也和許多優秀的工作人員一起共事過，尤其是這幾年來，他在工作上更具自信，導演和製作人們也開始會徵詢他對電影的意見，他非常享受這樣的工作過程。

克里斯笑著表示：「但當我看到山姆為了驚天營救要做這麼多事情的時候，我就想還是算了吧！再者，我還在等待那個讓自己驚艷、覺得一定得拍的故事出現，那個時候我會毫不猶豫地坐上導演椅。」電影24日於全球Netflix上線。

(中時 )