在全新青春電影《這一刻，想見你》裡，演員涂善存和原騰為了能有看起來更雄偉的「都市傳說」，親密地幫彼此修整胯下的毛，但其實包著緊身內褲的兩人，無緣見到彼此的真面目，但他倆在拍攝期間已經培養深厚交情，對於沒有真的肉身上場感到稍稍可惜，當中涂透漏其實在高中就嘗試過自行修剪，對剃毛有著深深的「刺癢」回憶，如果非必要完全不想再次挑戰。

涂善存說自己和原騰兩人其實個性很像，兩個人個性都很悶騷，一開始見面時對彼此都很禮貌，但其實心裡調皮的因子早就開始蠢蠢欲動。開拍前導演為了促進兩人的化學效應，特別在沒有告知的情況下請原騰攻擊涂的身體，而原騰毫無考慮的直接攻擊了「小善存」，受驚的涂當下非常真實並沒有控制力道的直接回擊，力氣之大還聽到「碰」的一聲，從那一擊之後，兩人的熟練程度直衝天際，完全沒有任何隔閡。

回憶高中時涂善存曾嘗試過要修整胯下的毛髮，邊害羞邊大笑的說：「因為從小沒剃過，覺得毛量好像有點多，怕會打結所以想試試看。」但因為初次自行嘗試，他也沒有完全的去除乾淨，導致修完7天後變得非常痛苦，或坐或站都很不舒服，表示經過這次經驗，之後如果沒有需要穿丁字褲之類的演出，應該不會再次考慮除毛這件事。

除了兄弟間互相理毛的片段引發眾人遐想之外，原騰最印象深刻的卻是「床戲」，也是他覺得難度最大的一場戲，因為他需要在病床上躺一整天，一邊演戲一邊抵抗陣陣睡意襲來，拍攝過程中還真的不小心陷入了昏迷，笑說：「我很討厭導演，因為他騙我說這個電影是有床戲的，所以我就接了，結果完全跟想像中不一樣！」

但比起其他人，原騰說自己睡了一整天當然輕鬆很多，但不知道自己有沒有不小心在鏡頭前打呼或是流口水，因為一整天下來，越接近收工的他睡得越熟，希望不會有流口水的畫面被拍到，不然真的太丟臉了。電影24日上映。

(中時 )